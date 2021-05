Līdzšinējo ZVA vadītāju Henkuzenu pazemina amatā uz trim gadiem (plkst.12.27)

Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktoram Svenam Henkuzenam ir piemērojams disciplinārsods – pazemināšana amatā uz trim gadiem, tādu veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) virzītu lēmumprojektu trešdien, 5. maijā, atbalstīja Ministru kabinets (MK).

Veselības ministrs disciplinārlietu par iespējamu amata pienākumu nepildīšanu, nolaidīgu vai nekvalitatīvu pildīšanu, ja tā dēļ nodarīts valsts interesēm būtisks kaitējums, pret Henkuzenu ierosināja 8. aprīlī. Disciplinārlieta tika ierosināta pēc otrās ministra rosinātās dienesta pārbaudes par vakcīnu pret Covid-19 iepirkumiem, kas tika veikti līdz šā gada 8. janvārim, portāls "Delfi" uzzināja Veselības ministrijā (VM).

Disciplinārlietas komisija, kuras sastāvā bija ierēdņi no Tieslietu un Veselības ministrijas un Valsts kancelejas, uzskata, ka Henkuzens 2020. gada 22. decembra Ministru kabineta sēdē sniedza neprecīzu informāciju par Latvijai pieejamo "Pfizer/Biontech" vakcīnas papilddevu skaitu.

Šīs rīcības rezultātā valdība uzdeva Veselības ministrijai organizēt līdz 100 000 papildu vakcīnas devu iegādi no "Pfizer/BioNTech", nevis 420 707 vakcīnas devu iegādi, kā tas būtu bijis iespējams, ja valdība būtu saņēmusi pareizu informāciju par pieejamo vakcīnu daudzumu.

Disciplinārlietas komisija uzskata, ka pārkāpuma raksturs un to pieļāvušās amatpersonas statuss rada pamatu uzticības zaudēšanai Henkuzenam, kā arī liedz viņam turpmāk ieņemt iestādes vadītāja amatu.

Komisija norāda, ka, ņemot vērā Henkuzena darbības novērtējumu un atbildību mīkstinošus apstākļus, viņa atbrīvošana no amata būtu nesamērīga.

Henkuzens tiks pazemināts Veselības inspekcijas vadītāja vietnieka veselības aprūpē amatā.

Tā kā no 6. maija Henkuzens dodas likumā paredzētajā bērna kopšanas atvaļinājumā, disciplinārsoda izpilde sāksies no dienas, kad viņš no tā atgriezīsies.

Darba likums nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna dzimšanu vai adopciju. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par pusotru gadu.

VM portālam "Delfi" papildināja, ka Henkuzena prombūtnē ZVA direktora pienākumu izpildītāja būs līdzšinējā ZVA administrācijas vadītāja Ilze Bude.

Kā ziņots, jautājums par Henkuzenam piemērojamo disciplinārsodu tika skatīts pagājušās nedēļas valdības sēdē.

"Valdības lēmums ir nepieciešams, lai es varētu izdot rīkojumu par disciplinārsoda piemērošanu," preses konferencē ceturtdien pēc valdības sēdes sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (A/P).

Pavļuts sacīja, ka ceturtdien MK skatīts viņa iesniegtais rīkojuma projekts, kas saistīts ar pabeigto disciplinārlietu pret Henkuzenu par iespējamu amata pienākumu nepildīšanu, nolaidīgu un nekvalitatīvu pildīšanu, ja ar to valsts interesēm nodarīts būtisks kaitējums.

Šī lieta, kas izrietēja no iepriekš notikušās dienesta pārbaudes, sākta 8. aprīlī.

Komisija, kas izmeklējusi šo disciplinārlietu, konstatējusi disciplinārpārkāpumu un ierosinājusi piemērot konkrētu disciplinārsodu. Ar šo jautājumu Pavļuts vērsies MK.

Viņš sacīja, ka esot rosinājis noteikt Henkuzenam bargāku soda mēru, nekā to bija prasījusi komisija. "Faktiski tā diskusija bija MK sēdes slēgtajā daļā. (..) Diskusija bija par to, kādu sodu uzskatīt par atbilstošu un pietiekamu," sacīja Pavļuts, norādot, ka viņam kā ministram ir jāpieņem gala lēmums par to.

Gadījumos, ja konkrētu amatpersonu amatā iecēlis MK, tad ministram, kurš pieņem gala lēmumu par disciplinārsodu, jāsaņem valdības mandāts.

Kā ziņots, iepriekšējās pārbaudēs par vakcīnu iepirkumiem secināts, ka Henkuzens ir kļūdaini informējis valdības pārstāvjus saistībā ar pieejamo vakcīnu apjomu.

Dienesta pārbaude aptvēra līdz šim vēl neizvērtētos 2020. gada nogales Latvijas veiktos pieteikumus uz ražotāju "AstraZeneca", "Johnson&Johnson", "Pfizer/BioNTech" , "CureVac" un "Moderna" vakcīnām, kas veikti līdz šā gada 8. janvārim.

Pavļuts iepriekš informēja, ka 22. decembrī Latvija ir iegādājusies 100 000 "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu, lai gan pieejami bija 430 000 pošu.

ZVA direktors Henkuzens ir kļūdaini informējis valdības pārstāvjus Ministru kabineta sēdē par pieejamo vakcīnu daudzumu, kā arī pēc tās nav pildījis valdības uzdevumu – iegādāties visas pieejamās vakcīnas.

Līdz ar to ministrs rosinājis pret Henkuzenu uzsākt disciplinārlietu par amata pienākumu nolaidīgu pildīšanu, ja rezultātā ir nodarīts valsts interesēm būtisks kaitējums.

Kā disciplinārlietas termiņš tika noteiktas aprīļa beigas.

Savukārt Henkuzens iepriekš pauda uzskatu, ka atbildīgais par papildu vakcīnu pret Covid-19 neiepirkšanu jāmeklē politiskā līmenī un Nacionālajā veselības dienestā (NVD).

Toties bijusī veselības ministre Ilze Viņķele (A/P) norādījusi, ka pērn decembrī Henkuzens pasūtīja mazāku "Pfizer/BioNTech" vakcīnu skaitu, viņu kā ministri par to neinformējot.