Lielākajā daļā Latvijas teritorijas apledojums apgrūtina braukšanu pa autoceļiem

Ceturtdienas vakarā pulksten 17 apledojuma veidošanās daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" pārstāvji.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļu, uz ceļiem strādā 91 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) ziemas dienesta tehnikas vienība.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Virešiem, kā arī Valmieras šoseja (A3) visa maršruta garumā, Rīgas apvedceļš (A4) posmā no Baltezera līdz Saulkalnei, Daugavpils šoseja (A6) posmā no Saulkalnes līdz Paterniekiem un Jelgavas šoseja (A8) posmā no Jelgavas līdz Meitenei.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Liepājas šoseja (A9) posmā no Kaģiem līdz Apšupes krustojums, Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Tukumam, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem, kā arī Grebņeva-Medumi šosejas (A13) posmā no Špoģiem līdz Medumiem, Daugavpils apvedceļa (A14) visā garumā, kā arī Kokneses šosejas (P80) visā garumā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Rīgas, Balvu, Cēsu, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Ogres, Preiļu, Tukuma, Valkas, Valmieras un Ventspils apkārtnē.

LVC norāda, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Satiksme var būt palēnināta un LVC aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļā. Jāņem vērā, ka ceļi var atkārtoti apledot arī pēc apstrādes ar reaģentiem.