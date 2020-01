Lielākās partijas pērn ziedojumos saņēmušas 1,2 miljonus eiro

Lielākās partijas pagājušajā gadā ziedojumos saņēmušas 1 251 183 eiro, un visvairāk ziedots "Attīstībai/Par!", "Vienotībai" un Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS), liecina apkopotā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja informācija.

Apvienībai "Attīstībai/Par!" pērn ziedoti 79 064 eiro. Apvienībā ietilpstošā "Latvijas attīstībai" saņēmusi 117 370 eiro ziedojumus, bet "Kustība Par!" - 11 568 eiro, līdz ar to kopumā šiem trīs politiskajiem spēkiem atvēlēti 208 002 eiro.

Partiju apvienībai "Jaunā Vienotība" ziedojumos pārskaitīti 31 442 eiro, bet apvienībā ietilpstošajai partijai "Vienotība" - 164 910 eiro, līdz ar to kopumā šiem politiskajiem spēkiem atvēlēti 196 352 eiro.

Partija "Saskaņa" pērn ziedojumos saņēmusi 186 506 eiro.

Kā ziņots, pagājušajā gadā notika Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas, un minētās partijas tajās uzrādīja vislielākos priekšvēlēšanu tēriņus. "Attīstībai/Par" bija deklarējusi aptuveni 150 000 eiro priekšvēlēšanu aģitācijas tēriņus, kas palīdzēja tai iegūt vienu vietu parlamentā, līdz ar to tieši šai partijai reklāmas tēriņi uz vienu mandātu bija vislielākie.

ZZS ziedojumos saņēmusi 68 781 eiro. ZZS veidojošajām partijām - Latvijas Zemnieku savienībai (LZS) un Latvijas Zaļajai partijai (LZP) - kasēs ieskaitīti attiecīgi 17 055 eiro un 105 057 eiro. Kopumā šīm politiskajām organizācijām kopumā pārskaitīti 190 893 eiro.

Jaunā konservatīvā partija saņēmusi 102 671 eiro ziedojumus, bet nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) ziedojumos saņēmusi 91 213 eiro. Partijai "KPV LV" pērn pārskaitīti 20 680 eiro.

No Saeimā neiekļuvušajiem spēkiem partija "Progresīvie" ziedojumos saņēmusi 71 087 eiro, Latvijas Reģionu apvienībai atvēlēti 31 877 eiro, bet Latvijas Krievu savienībai (LKS) ziedojumos pārskaitīti 151 902 eiro. Arī LKS uzrādīja lielus EP aģitācijas tēriņus, kas partijai ļāva iegūt vienu EP deputāta mandātu.

Fiziskās personas drīkst veikt ziedojumus, iemaksāt biedru naudas un iestāšanās naudas no saviem ienākumiem, bet to kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 30% no šo personu iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem.

Vienai partijai gada laikā ziedojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 21 500 eiro.