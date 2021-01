Lielbritānijā izsniegtas vadītāju apliecības būs jāapmaina

Autovadītājiem ar Lielbritānijā izdotām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām, ja viņi plānos ilgstoši uzturēties Latvijā, turpmāk tās būs jāapmaina pret Latvijas apliecībām.

To paredz grozījumi Latvijas un Apvienotās Karalistes transportlīdzekļu vadītāju apliecību atzīšanas un apmaiņas kārtībā, kas stājas spēkā šodien.

Apmaiņa būs jāveic tad, ja persona pastāvīgi dzīvo Latvijā.

Latvijā spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka, ka personām, kuras Latvijā ierodas no ārvalstīm un uzturas ilgāk par vienu gadu, transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir jāapmaina. Izņēmums vadītāja apliecības maiņai ir noteikts attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs izsniegtām transportlīdzekļa vadītāja apliecībām. Pēc Breksita regulējums par autovadītāja apliecības maiņu attiecināms arī uz Apvienotās Karalistes transportlīdzekļu vadītājiem.

Savukārt, dodoties uz Apvienoto Karalisti, Latvijā izdotas un derīgas transportlīdzekļu vadītāja apliecības ir izmantojamas braukšanai, kamēr nav beidzies to derīguma termiņš. Vienlaikus, neatkarīgi no vadītāja apliecības derīguma termiņa, tā derīga ne ilgāk kā trīs gadus pēc autovadītāja kļūšanas par Lielbritānijas rezidentu vai sasniedzot 70 gadu vecumu, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Secīgi, pēc minētā termiņa beigām, apliecība būs jāapmaina pret Apvienotās Karalistes transportlīdzekļu vadītāja apliecību.

Minētie nosacījumi attiecas uz visām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām, tostarp vieglo automobiļu, motociklu, autobusu un kravas automobiļu vadītāja apliecībām.

Izmaiņas neattiecas uz tiem autovadītājiem, kas Latvijā vai Lielbritānijā uzturas īslaicīgi, piemēram, tūristiem vai personām, kas īslaicīgi ceļo darba vajadzībām. Īslaicīgi uzturoties Latvijā vai Apvienotajā Karalistē, autovadītāji var izmantot esošās vadītāja apliecības.