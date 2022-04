Lieldienu brīvdienās gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 400 reģionālo autobusu maršrutu

Sakarā ar Lieldienu brīvdienām laika periodā no 14. līdz 19. aprīlim gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 400 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā – daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, bet daļā tie tiks atcelti, portālu "Delfi" informēja SIA "Autotransporta direkcija".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai portālā 1188.

Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 16 pārvadātāji: AS "Nordeka", SIA "Norma-A", AS "CATA", SIA "VTU Valmiera", AS "Talsu autotransports", SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss", PSIA "Ventspils reiss", SIA "Tukuma auto", SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Dautrans", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Gulbenes autobuss", SIA "Balvu autotransports" un SIA "Ceļavējš".

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits.

Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.