Lielvārdē ieradusies zenītraķešu NASAMS baterija

Reaģējot uz nepieciešamību stiprināt Baltijas reģiona aizsardzības spējas pēc Krievijas īstenotā iebrukuma Ukrainā, Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku bāzē Lielvārdē izvietota Spānijas piegādāta zeme-gaiss zenītraķešu NASAMS baterija, informēja Aizsardzības ministrijā (AM).

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks norādīja, ka šobrīd kopā ar NATO sabiedrotajiem Latvijā ir uzsākta starptautiskās spēka brigādes veidošana. Modernu pretgaisa aizsardzības sistēmu izvietošana Latvijā, pateicoties Spānijas valdības izlēmīgumam, ir nepārprotams apliecinājums, ka mūsu aizsardzība un drošība ir visas NATO alianses interesēs, viņš uzsvēra.

Kopā ar pretgaisa zenītraķešu bateriju Latvijā ieradušies arī 85 Spānijas bruņoto spēku karavīri, kas pievienojas apmēram 500 šobrīd Baltijā jau esošajiem spāņu karavīriem.

Spānija ir viena no desmit NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Latvijā dalībvalstīm. Šobrīd kaujas grupu vada Kanāda, apvienojot aptuveni 1700 karavīru no Albānijas, Čehijas, Itālijas, Islandes, Kanādas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas Slovēnijas un Spānijas, kuri rotācijas kārtībā pilda dienesta pienākumus Latvijā, piedaloties mācībās kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tādējādi uzlabojot savietojamību ar reģionālajiem sabiedrotajiem, lai spētu reaģēt uz drošības vides izaicinājumiem.

Jau ziņots, šī gada marta sākumā, reaģējot uz Krievijas nepamatoti sākto karu Ukrainā, Spānijas premjerministrs Pedro Sančess vizītes laikā Latvijā paziņoja par Spānijas lēmumu uz Latviju nosūtīt vēl karavīrus, tādējādi raidot nepārprotamu signālu Krievijai par NATO vienotību.

Savukārt maija beigās aizsardzības ministrs telefonsarunā ar Spānijas aizsardzības ministri Margaritu Roblesu Fernendezu pārrunāja NASAMS zenītraķešu bateriju nogādāšanu Latvijā valsts aizsardzības stiprināšanai.

Pabriks skaidroja, ka Norvēģijas zenītraķešu sistēmas NASAMS baterija ir vidējās distances pretgaisa aizsardzības sistēma ar rādiusu līdz 100 kilometriem, kurā ietilpst gan raķetes, gan radari, gan komandstruktūra, kā arī apkalpojošais personāls 100 cilvēku vienībās.

"Rādītājs ir mazāks nekā "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēmai, un tā nenosegs visu Latvijas teritoriju, tikai tās daļu, tāpēc mēs viņu izvietosim ne pārāk tālu no Rīgas. Sistēma ir pārvietojama, un mēs varam to pārnest no vienas vietas uz otru, tā ir arī ievērojami lētāka nekā "Patriot" pretgaisa aizsardzības sistēma, jo tai nav tālās darbības rādiusa, un tā izmaksātu aptuveni pāri 100 miljoniem eiro. Pašlaik mums ir tikai tuvās distances aizsardzība, un līdz ar šo esam dabūjuši nākamā līmeņa aizsardzību," skaidroja Pabriks.