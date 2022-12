Lielvārdes bāzē piegādāti pirmie divi Gaisa spēku 'Black Hawk' helikopteri

Šodien Nacionālo bruņoto spēku (NBS) aviācijas bāzē piegādāti pirmie divi no kopumā četriem pasūtītajiem Gaisa spēku helikopteriem "Black Hawk", pastāstīja aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

Viņš sacīja, ka helikopteri patlaban atrodas NBS aviācijas bāzē Lielvārdē, kur tos piegādājusi amerikāņu lidmašīna no Eiropas. Lidaparāti piegādāti saliktā veidā.

🇱🇻Latvija nav tā valsts, kura paļaujas tikai uz sabiedroto militāro spēju atbalstu. Šodienas notikums tam ir pierādījums. Esam saņēmuši pirmos divus mūsu #BlackHawk helikopterus.#Latvijasarmija #StrongerTogether pic.twitter.com/QN5bLpqqL9 — Ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš (@LeonidsKalnins) December 11, 2022

Kā norādīja Pabriks, pašlaik norit jauno lidaparātu pieņemšanas darbi un dokumentācijas kārtošana, lai jaunie "Black Hawk" pēc iespējas ātrāk varētu būt operacionāli un pieejami apmācītajiem pilotiem.

Jaunos "Black Hawk" helikopterus plānots sākt izmantot līdz janvāra beigām.

"Šie helikopteri ir ļoti nozīmīgi mūsu aviācijā, jo tie resursi, kas mums bija pieejami no tā saucamā padomju mantojuma, ir izsmelti," sacīja Pabriks, piebilstot, ka jaunajiem helikopteriem iecerēts arī specifisks krāsojums, kas atšķirsies no tiem lidaparātiem, kas Latvijā atrodas no citām armijām.

Vaicāts par atlikušajiem iepirkumā paredzētajiem helikopteriem, Pabriks norādīja, ka tie, visticamāk, tiks piegādāti nākamā gada laikā.

Jau ziņots, ka nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ uz Latviju plānotajā laikā sestdien nebija izdevies nogādāt pirmos divus no Gaisa spēku pasūtītajiem četriem helikopteriem.

Tāpat ziņots, ka 2018.gada septembrī Ministru kabinets atbalstīja četru helikopteru "Black Hawk" iegādi aptuveni 175 miljonu eiro vērtībā, slēdzot starpvaldību līgumu ar ASV, kuras līdzfinansējums veido 15,5 miljonus ASV dolāru.

Tikmēr vasarā Ukrainas Gaisa spēki no Latvijas saņēmuši divus helikopterus "Mi-17" un divus "Mi-2". Piešķirot lidaparātus, patlaban Latvijas Gaisa spēku rīcībā palikuši divi vairākus desmitus gadus veci "Mi-17" helikopteri.