Liepājā piecstāvu mājas ugunsgrēkā cietuši trīs cilvēki

Piektdienas vakarā Liepājā kādas piecstāvu mājas ugunsgrēkā izglābti septiņi cilvēki, no kuriem trīs cietuši, aģentūra LETA uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Pulksten 20.10 VUGD saņēma izsaukumu Liepājā, kur ugunsgrēks bija izcēlies piecstāvu mājā. Notikuma vietā ar atklātu liesmu dega trešā stāva dzīvoklis 20 kvadrātmetru platībā un liesmas izplatījās uz ceturtā stāva balkonu.

VUGD darbinieki, izmantojot kāpnes, no degošā dzīvokļa izglāba divus cilvēkus, bet pieci tika izvesti ar glābšanas maskām. Trīs no izglābtajiem cilvēkiem bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD). Papildus no ēkas tika evakuēti četri cilvēki.

Pulksten 22.59 šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku izdevās likvidēt.

Savukārt piektdien rīta pusē VUGD saņēma izsaukumu Alojas novadā, kur ar atklātu liesmu dega vienstāva dzīvojamā māja 15 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās iedzīvotājs no degošās ēkas bija izglābis cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots NMPD. VUGD pateicas iedzīvotājam par pašaizliedzīgo rīcību. Pulksten 12.33 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēmis 44 izsaukumus – 19 uz ugunsgrēkiem, 16 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi izrādījušies maldinoši.