Liepājā un Rīgā pagarina dežūrārstu darba laiku

Sākot ar novembri, Liepājā un vairākās vietās Rīgā pagarināti dežūrārstu darba laiki. Tas īstenots ar mērķi mazināt slodzi slimnīcu uzņemšanas nodaļām, kā arī, lai nodrošinātu plašākas medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas un ārsta pieejamību ārpus ģimenes ārsta darba laika, portālu "Delfi" informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāve Sintija Gulbe.

Gadījumos, kad nav nepieciešama neatliekama medicīniska palīdzība, vispirms jāsazinās ar ārstu vai ārstniecības iestādi telefoniski vai elektroniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ārsta bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst, uzsvēra NVD. Tāpat, ierodoties ārstniecības iestādē, pacientam ir jālieto sejas aizsargmaska, respirators vai vizieris.

Sākot ar novembri, SIA "Dziedniecība" Rīgā, Rušonu ielā 15, dežūrārstu darba laiks par divām stundām pagarināts sestdienās – no pulksten 8 līdz 20, un turpmāk pacientus pieņems arī svētdienās laikā no pulksten 8 līdz 20, informēja Gulbe.

Šajā iestādē dežūrārsts sniedz pakalpojumus pieaugušajiem un pirms apmeklējuma jāpiesakās pa tālruni 67131313.

No 14. novembra SIA "Rīgas veselības centrs" sestdienās par divām stundām darba laiku pagarina trīs filiālēs, kur pacientus dežūrārsti pieņems laikā no pulksten 8 līdz 17: Bolderājā, Mežrozīšu ielā 43, ierašanās iepriekš piesakoties pa tālruni 27004973, pakalpojumu var saņemt gan pieaugušie, gan bērni; Ziepniekkalnā, Spulgas ielā 24, ierašanās iepriekš piesakoties pa tālruni 20004252, pakalpojumu var saņemts gan pieaugušie, gan bērni; Ķengaragā, Kaņiera iela 13, ierašanās iepriekš piesakoties pa tālruni 27858832, kur pakalpojumu var saņemt bērni.

No novembra Liepājā, Pulkveža Brieža ielā 4, pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 63421228, pieaugušos un bērnus dežūrārsts darba dienās turpmāk pieņems sākot no pulksten 11 līdz 20 un sestdienas no pulksten 9 līdz 15.

Dežūrārsta apmeklējums ir risinājums gadījumos, kad apmeklēt ģimenes ārstu nav iespējams (ārpus ģimenes ārstu darba laika vai nav sava ģimenes ārsta), bet veselības stāvoklis neļauj gaidīt. Dežūrārsts sniedz medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetences ietvaros, tāpat var doties, lai saņemtu nepieciešamo recepti medikamentiem, kā arī, lai atvērtu slimības lapu. Dežūrārsts sniedz palīdzību visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir piereģistrēts, skaidroja Gulbe.

Pirms došanās pie dežūrārsta, ir jāsazinās telefoniski un, ja pacientam tiek noteikta klātienes vizīte, tad precīzi jāierodas norādītajā laikā, tādējādi izvairoties no saskarsmes ar citiem pacientiem, piemēram, uzgaidāmajās telpās.

Visu dežūrārstu darba laiki un atrašanās vietas pieejamas NVD mājas lapā. Par vizīti klātienē pie dežūrārsta jāveic pacienta līdzmaksājums personām līdz 65 gadu vecumam 2 eiro apmērā, personām virs 65 gadiem 1 eiro.

Medicīniska rakstura padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos visu diennakti iespējams saņemt, zvanot uz valsts Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 vai rakstot e-pasta vēstules uz medkonsultacija@gmail.com.

Mediķi sniedz medicīniskus ieteikumus iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešams ģimenes ārsta padoms, bet sūdzības par veselības stāvokli ir parādījušās ārpus ģimenes ārsta darba laika. Ar tālruņa speciālistiem iedzīvotāji ir aicināti sazināties arī gadījumos, kad ir šaubas vai palīdzība nepieciešama steidzamā kārtā, vai arī to var saņemt pēc svētkiem, sazinoties ar savu ģimenes ārstu.

Traumu, piemēram, apdegumu, lūzumu, mežģījumu vai pēkšņu saslimšanu gadījumos medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punktos. Savukārt neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta cilvēka veselība vai dzīvība, jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113.