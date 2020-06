Aizsardzības ministrija (AM) plāno, ka Liepājas militārā bāze būs izvietota 35 hektāru platībā, taču patlaban nav zināms vai projektā NATO varētu piešķirt līdzfinansējumu, aģentūra LETA noskaidroja Aizsardzības ministrijā (AM).

AM jau 2016. gadā valdību iepazīstināja ar ziņojumu par Liepājā, Karostā paredzētās militārās bāzes attīstību. Plānots, ka bāzē koncentrētos visas šajā pilsētā izvietotās bruņoto spēku struktūras.

No toreiz valdībā iesniegtās prezentācijas izriet, ka Liepājā dažādās vietās atrodas Nodrošinājuma pavēlniecības 1. reģionālais nodrošinājuma centrs, Jūras spēku flotiles jūras novērošanas un sakaru dienests, Jūras spēku flotiles kuģu eskadra, Jūras spēku mācību centrs (Ūdenslīdēju skola), Zemessardzes 4. brigādes štābs, Zemessardzes 44. kājnieku bataljons, Jūras spēku mācību centrs, Nodrošinājuma pavēlniecības 1. reģionālā nodrošinājuma centra medicīniskās aprūpes daļa, Nacionālo bruņoto spēku mācību vadības pavēlniecības valodas skolas Liepājas filiāle.

Slēgtajā koalīcijas sadarbības sanāksmē šonedēļ viens no darbakārtības punktiem bija par iespējamo NATO investīciju projektu Liepājas Karostā un kā ziņotājs bija aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

AM preses pārstāvis Roberts Skraučs pastāstīja, ka koalīcijas sanāksmē pārrunātais ir saistīts ar Liepājas bāzes attīstības plāniem. Patlaban vēl nav zināms, vai un kādā apmērā NATO varētu piešķirt līdzfinansējumu.

Patlaban AM un Nacionālie bruņotie spēki strādā pie šī projekta.

AM militārās infrastruktūras attīstības plānos ir paredzējusi finansējumu jaunas bāzes attīstībai, kas ietver sauszemes un ostas infrastruktūras izbūvi.

Patlaban norit darbs pie infrastruktūras tehnisko prasību izstrādes, kā arī tiek plānots ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējais izvērtējums. Konkrētu finansējuma apmēru ministrijā neatklāja.

Viens no būtiskākajiem jautājumiem bāzes projekta plānošanas gaitā ir nepieciešamo zemes vienību iegūšana. Patlaban AM īpašumā ir aptuveni puse no bāzei nepieciešamās 35 hektāru platības.

Lai paplašinātu un iegūtu ministrijas valdījumā nepieciešamās teritorijas, norit sarunas ar Liepājas pilsētas pašvaldību un Liepājas Speciālās ekonomikās zonas pārvaldi.