Liepājas pašvaldība par 6500 eiro izdevusi vakcinācijai veltītu izdevumu senioriem

Ieguldot aptuveni 6500 eiro, Liepājas pašvaldība izdevusi vakcinācijai pret Covid-19 veltītu speciālizdevumu senioriem "Katram liepājniekam", informē Liepājas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Speciālizdevumā medicīnas speciālisti skaidro vakcinācijas nozīmību sirds, vēža un diabēta slimniekiem, tāpat vietējie seniori dalās savā pieredzē par vakcināciju, publicēta arī statistika un cita nozīmīga informācija, kas varētu iedrošināt iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19. Visi materiāli speciālizdevumā tapuši sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu.

"Liepājā pašvaldība regulāri veic dažādas informatīvas kampaņas pašu spēkiem, dažādās mērķgrupās, jo tikai paši vislabāk arī zinām savus iedzīvotājus un varam pielāgot personalizētus vēstījumus, atkarībā no aktuālās situācijas. Ar cilvēkiem ir jārunā personalizēti, neder vispārēji vēstījumi," izteicās Lazdāne.

Pēc viņas vārdiem, statistikas dati liecina, ka tieši krievvalodīgo vidū ir viszemākā vakcinācijas aptvere, tādēļ speciālizdevums izdots arī krievu valodā. "Ir pandēmijas laiks – mums kā pašvaldībai ir ne tikai visas tiesības, bet arī pienākums runāt šajā situācijā krievu valodā. Katrs pārliecināties cilvēks ir tā vērts," pašvaldības viedokli pauž Lazdāne.

Izmaksas par abiem izdevumiem ir aptuveni 6500 eiro, tajā skaitā arī izplatīšanas izdevumi, ko nodrošina "Kurzemes Vārda" abonēšanas centrs. Speciālizdevuma tirāža latviešu valodā ir 38 000, krievu valodā – 2700.

Lazdāne norāda, ka pēdējā oktobra nedēļā liepājnieki nedaudz aktīvāk vakcinējās pret Covid-19. Ja oktobra trešajā nedēļā vakcinēto pieaugums bija viens procents un kopumā vakcināciju bija pabeiguši 51% liepājnieku, tad līdz pagājušās nedēļas beigām vakcināciju bija pabeiguši 54% liepājnieku, bet pirmo vakcīnas devu saņēmuši jau 61%.

Visaktīvāk vakcināciju uzsākuši cilvēki vecumā grupā no 60 līdz 69 gadiem, proti, 78%, kā arī vecuma grupās no 50 līdz 59 gadiem – 77% un no 30 līdz 39 gadiem – 77%.