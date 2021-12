Liepājas reģionālajā slimnīcā stacionēta pret Covid-19 nevakcinēta grūtniece, informēja SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Trešdien Liepājas Reģionālajā slimnīcā kopuma ārstējas 14 Covid-19 pozitīvi pacienti, trīs no viņiem atrodas reanimācijā, kuriem nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija galēji smagā veselības stāvokļa dēļ.

Pagājušajā diennaktī stacionārā iestājušies seši Covid-19 pacienti, no kuriem divi ir vakcinēti un četri - nevakcinēti.

Pagājušajā diennaktī no slimnīcas izrakstīti četri pacienti, kas bija sasirguši ar Covid-19.

Kā vēstīts, pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 1319 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti 24 ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra informācija.

Pēdējo reizi lielāks inficēto skaits bija 17. novembrī, kad Covid-19 konstatēts 1501 cilvēkam.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir palielinājies no 518 līdz 540,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem pagājušajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 582 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 737 bija vakcinēti.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem trīs cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 13 cilvēki vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet trīs vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

19 no mirušajiem nebija vakcinējušies vai nebija saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 un pieci bija vakcinējušies.

Līdz šim kopumā Latvijā reģistrēti 4553 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 9906 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 13,3%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās pieaudzis līdz 10 240 cilvēkam, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 274 271 cilvēkam.