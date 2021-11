Liepājas slimnīcā no Covid-19 miris ģimenes ārsts Igors Stoma

Liepājas slimnīcā no Covid-19 miris Liepājas ģimenes ārsts Igors Stoma, apstiprināja Liepājas reģionālās slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Lai arī publiskajā telpā izskanējušas baumas, ka par ārsta vakcinācijas sertifikāta atbilstību realitātei ir radušās šaubas, Grase uzsvēra, ka ārstam ir bijis vakcinācijas sertifikāts.

56 gadus vecā ģimenes ārsta praksē bija reģistrēti 1396 pacientiem, no kuriem 227 ir bērni, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Kā vēstīts, no pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka līdz šim šajā vecuma grupā bija miris viens ar Covid-19 sasirgušais.

Divi svētdien mirušie bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Vēl trīs mirušie bija 80 līdz 89 gadus vecis, bet divi - vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.

No visiem mirušajiem 15 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr divi - vakcinēti.