Lietuvā reģistrēti 39 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi, Igaunijā – 21

Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 39 cilvēkiem, sestdien paziņoja Nacionālais sabiedrības veselības centrs (NVSC), bet Igaunijā 21, informēja Veselības departaments.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz ar to inficēšanās ar jauno koranvīrusu Lietuvā konstatēta kopumā 3335 cilvēkiem, atveseļošanās apstiprināta 2070 cilvēkiem, bet miruši 87 pacienti. No pagājušajā diennaktī atklātajiem gadījumiem par astoņiem nav zināms, kur saslimušie inficējušies. Divos gadījumos saslimušie atbraukuši no Zviedrijas un Somijas.

Bet Igaunijā kopumā pozitīvi bijuši 2676 testi, atveseļojušies 2252, bet 64 cilvēki miruši.. No pagājušajā diennaktī atklātajiem gadījumiem Igaunijā par vienu pagaidām nav zināms, kur saslimušais inficējies. Vienā gadījumā saslimušais atbraucis no Ungārijas.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 1583 Covid-19 testi un reģistrēti 10 jauni saslimšanas gadījumi, vēsta Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC). Latvijā kopā veikti 278 667 izmeklējumi, saslimušas 1474 personas un 1248 izveseļojušās, 35 mirušas.