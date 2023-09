'Lietuvā rītdienu noteiks par darbdienu' – cilvēki sajūsmā par Latvijas basketbolistu uzvaru

"Lietuvā rītdienu noteiks par darba dienu", Fenomenāli!", "Paaudžu maiņa veiksmīgi notikusi" – sociālā medija "X" (iepriekš – "Twitter") lietotāji sestdienas pēcpusdienā neslēpj sajūsmu par Latvijas basketbola izlases uzvaru pār Lietuvu.

Jau rakstīts, ka Latvija ar 98:63 sestdien uzvarēja Lietuvas basketbolistus un izcīnīja piekto vietu Pasaules kausā.

Dear Mr. President, Mielas broli @GitanasNauseda, this was just a game, Balts’ unity strong as ever. By the way should we try ice hockey as well? 🇱🇻 🏀❤️ 🇱🇹