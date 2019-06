Lietuvas uzņēmums vērsies KNAB par 'Getliņi EKO' iepirkumu

Lietuvas uzņēmums "Ekoatliekos" vērsies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) par SIA "Getliņi EKO" veikto bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveides iepirkumu, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā "Ekoatliekos" vēstule KNAB.

Vēstule adresēta arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem (AP), Rīgas domes priekšsēdētājam Dainim Turlajam (GKR) un Lietuvas vēstniekam Latvijā Artūram Žurauskam.

"Ekoatliekos" ir inženiertehnisks uzņēmums, kas realizējis mehānisko un bioloģisko sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu projektu Panevēžas atkritumu apstrādes centrā.

Vēstulē teikts, ka "Ekoatliekos" ir pieredze bioloģisko sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu izveidē un to darbības nodrošināšanā, tāpēc "Ekoatliekos" apsvēra iespēju piedalīties "Getliņi EKO" rīkotajā iepirkumā - atklātā konkursā "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"". Tomēr, iepazīstoties ar iepirkuma noteikumiem un tajā iekļautajām prasībām, "Ekoatliekos" bijis spiests atteikties no ieceres piedalīties konkrētajā iepirkumā, jo uzņēmumam radušās aizdomas par to, ka iepirkums ir izstrādāts kāda konkrēta iepriekš izvēlēta pretendenta interesēs.

Pirmkārt, kā vēstulē norāda "Ekoatliekos", "Getliņi EKO" noteica iecerētā projekta sarežģītībai neatbilstoši īsu termiņu piedāvājumu iesniegšanai iepirkumā. Īso termiņu dēļ ārvalstu pretendentiem praktiski nebija iespējams sagatavot pienācīgu piedāvājumu iepirkumā, kurā ir plānots realizēt tik tehniski komplicētu projektu. Tādējādi, nosakot projekta sarežģītībai neatbilstošus termiņus, "Ekoatliekos" ieskatā tika mērķtiecīgi izslēgta iespējamā konkurence no ārvalstu pretendentiem.

Otrkārt, pretendentiem, lai, nepārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības varētu iesniegt piedāvājumu iepirkumā, pirms piedāvājuma iesniegšanas bija jāsaņem atļauja no Dānijā reģistrētās AS "AIKAN", kas ir starptautiskā patenta "Iekārta cietu organisku vielu apstrādei un tās izmantošanai" īpašniece. Pēc "Ekoatliekos" pieejamās informācijas, piekrišanu no šī uzņēmuma ir iespējams iegūt ne ātrāk kā divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas. Tādējādi iespējamiem pretendentiem, kuriem pirms iepirkuma izsludināšanas nav iegūta šāda atļauja, iespēja sagatavot piedāvājumu jau tā īsajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā tika apgrūtināta vēl vairāk, teikts vēstulē.

Minētais "Ekoatliekos" ieskatā netieši norādot uz "Getliņi EKO" vēlmi apzināti apgrūtināt pretendentiem piedāvājumu iesniegšanu iepirkumā, pēc iespējas samazinot potenciālo konkurenci iepirkumā par labu iepriekš izvēlētajam pretendentam.

Treškārt, "Ekoatliekos" vēstulē atzīmē, ka jau 2019.gada 16.aprīlī kompānija vērsa Pūces uzmanību uz to, ka iepirkumā izvēlētie tehnoloģiskie risinājumiem ir neefektīvi un neatbilstoši citviet pasaulē atzītiem un iepriekš izmantotiem risinājumiem, kā arī saistīt ar būtiskiem darba drošības un atkritumu nepilnvērtīgas pārstrādes riskiem.

Pēc kompānijas vēstulē minētā, "Ekoatliekos" sevišķi aizdomīgi šķiet tas, ka "Getliņi EKO" darbību rezultātā iepirkumā pieteicās tikai viens pretendents - piegādātāju apvienība "MRKV", kuras viens no dalībniekiem ir SIA "MRK Serviss", kas bija iesaistīta iepirkuma dokumentācijas izstrādē.

Iepirkuma rezultātā "MRKV" tika atzīts par iepirkuma uzvarētāju un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidi veiks par 44 675 620 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kamēr Lietuvā līdzīga veida projekti tiek īstenoti vismaz divas reizes lētāk, vēstulē KNAB uzsver "Ekoatliekos".

Uzņēmums norāda, ka Lietuvas tehnologs Virginijs Stiormers, uz kura pieredzi balstās piegādātāju apvienība, patlaban strādā "MRK Serviss", bet iepriekš viņš strādāja nu jau bankrotējušajā AS "Manfula", kur bija šī uzņēmuma direktors un īpašnieks. Tehnoloģiju, kuru "MRK Serviss" vēlas izmantot projektos Latvijā, ir izstrādājis Stiormers, taču "Ekoatliekos" vēstulē norāda, ka Lietuvā šī tehnoloģija nedarbojas vai nedarbojas pareizi divos projektos - "Plunge RATC" un "Utenos RATC". "Ekoatliekos" informē KNAB, ka "Utenos RATC" projektā bankrotējusī "Manfula" un divas personas - Stiormers un "Utenos RATC" direktors Mindaugs Bobelis tika apsūdzēti naudas atmazgāšanā aptuveni 2,5 miljonu eiro apmērā šī projekta ietvaros un kukuļošanā.

"Ekoatliekos" uzskata, ka tādu pašu shēmu "MRK Serviss" un Stiormers plāno īstenot arī SIA "Liepājas RAS" un "Getliņi EKO", bet šajā projektā paredzētā peļņa ir aptuveni 20 miljoni eiro jeb 50% no kopējā budžeta.

"Ekoatliekos" vērš KNAB uzmanību uz to, ka atbilstoši uzņēmuma rīcībā esošajai informācijai "MRK Serviss" īpašniekam Mārim Klipam ir ļoti labas attiecības ar "Getliņi EKO" direktoru Imantu Stirānu un "Liepājas RAS" direktoru, viņi ir ļoti ciešās ģimeņu savstarpējās attiecībās ilgu laiku.

Tāpat "Ekoatliekos" vēstulē norāda, ka abos konkursos Liepājā un Rīgā nebija prasības par pierādītu pieredzi ar atsaucēm no uzņēmuma un nepieciešamajām garantijām, un konkursa dokumentācija tika izstrādāta tikai vienam pretendentam. "Getliņu bioloģisko atkritumu daudzums, kas jāpārstrādā, tika samazināts no 180 000 tonnām līdz 120 000 tonnām gadā, jo kāds vēlas nopelnīt vairāk, un 60 000 tonnas gadā tiek atstātas bez pārstrādes," vēstulē uzsver "Ekoatliekos".

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, "Ekoatliekos" vēstulē norāda, ka uzņēmumam ir pamatotas šaubas par to, vai "Getliņi EKO", organizējot iepirkumu, ir rīkojusies godprātīgi, un par to, vai tā nav rīkojusies konkrēta uzņēmuma interesēs, radot godīgas konkurences pārkāpumu.

Tāpat "Ekoatliekos" norāda, ka ir pamats uzskatīt, ka iepriekš izvēlēta pretendenta interesēs bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveides cieto sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" izmaksas ir mākslīgi sadārdzinātas par vairāk nekā 20 miljoniem eiro, izšķērdējot valsts līdzekļus lielā apmērā.

"Ekoatliekos" uzskata, ka šāda prakse ne tikai kaitē godīgai konkurencei un brīvai pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienībā, bet arī Latvijas valsts tēlam un reputācijai starptautiskā sabiedrībā. Tādēļ "Ekoatliekos" lūdz rūpīgi izvērtēt minētā iepirkuma organizāciju, it īpaši izvērtējot iespējamos interešu konflikta un korupcijas riskus, kas varētu būt pieļauti konkrētā iepirkuma organizēšanā.

Pilnsabiedrība "MRKV" izveidota 2018.gada septembrī, un tās dalībnieki ir SIA "Velve" un "MRK Serviss".

"Getliņi EKO" nodarbojas ar Baltijas lielākā atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekošanu Stopiņu novadā. Kompānija "Getliņi EKO" reģistrēta 1997.gadā. Uzņēmums pieder Rīgas domei (97,92%) un Stopiņu novada domei (2,08%). 2017.gadā "Getliņi EKO" apgrozījums bija 17,247 miljoni eiro, kas ir par 21,5% vairāk nekā 2016.gadā, bet kompānijas peļņa pieauga par 73% un sasniedza 1,028 miljonus eiro. Kompānijas 2018.gada finanšu rezultāti vēl nav publiskoti.