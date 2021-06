Līgo svētku dienā pret Covid-19 vakcinētas 246 personas

Lai gan vakar un šodien vakcinācijas pret Covid-19 centri, kā arī lielveikalu vakcinācijas punkti nestrādā, iespēju sapotēties septiņās iestādēs izmantoja 246 personas, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līgo svētku dienā, saskaņā ar pašreizējiem NVD datiem, Latvijā vakcīnu pret Covid-19 saņēmušas 246 personas, tostarp 71 cilvēks ticis pie vakcīnas pirmās devas, 81 - pie otrās, bet 94 personas sapotētas ar "Johnson&Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Vakcināciju veikuši septiņi pakalpojumu sniedzēji, no tiem visvairāk sapotēts "Vizuālā diagnostika" - 132, "Minute clinic" - 54, Jeļenas Požarskas ģimenes ārstu praksē - 23, Tamāras Aizstrautas ģimenes ārstu praksē - 12, Jekaterīnas Voicehovičas ģimenes ārstu praksē - 12, SIA "Hiltests" - deviņas, bet Siguldas slimnīcā četras personas.

No trešdien vakcinētajiem 16 personas ir sapotētas pēc pašu vēlēšanās, 173 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 27 personas virs 60 gadiem, 21 persona ar hroniskām saslimšanām, pieci - mediķi, divi ārstniecības iestāžu darbinieki, viens operatīvo dienestu darbinieks un vēl viens izglītības iestāžu darbinieks.

Trešdien Latvijā izpotēta 61 "Pfizer"/"BioNTech" ražotā vakcīnas pirmā deva un 67 šīs vakcīnas otrās devas, 10 "Moderna" vakcīnas pirmās devas un 10 šīs vakcīnas otrās devas, četras "AstraZeneca" vakcīnas otrās devas, kā arī 94 J&J vakcīnas devas, liecina NVD dati.

Tādējādi līdz šim tikai pirmo no divām vakcīnas pret Covid-19 devām Latvijā ir saņēmuši 590 688 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 501 747 cilvēki. Kopumā valstī veiktas 1 092 435 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Par vakcinācijas procesu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai "Johnson&Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 31,29% iedzīvotāju, bet abas - 26,58%.

Jau ziņots, ka pagājušā gada 28. decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3. aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17. maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2. jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.