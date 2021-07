Likumā atceļ darbības laika ierobežojumu sabiedriskai ēdināšanai ārtelpās; regulē MK noteikumi (plkst. 20.40)

Otrdien, 6. jūlijā, Saeima, trešajā un galīgajā lasījumā pieņemot kārtējos grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, nolēma no likuma izslēgt pantu, kas noteica, ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās var sniegt no pulksten 6 līdz 24. Likums gan stāsies spēkā ne ātrāk kā pēc desmit dienām, jo parastā kārtībā pieņemtu likumu Satversme ļauj prezidentam izsludināt ne ātrāk kā desmitajā dienā pēc pieņemšanas. Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Starp citiem grozījumiem pandēmijas laika pārvaldības likumā Saeima atbalstīja atbildīgās Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu izslēgt likuma pārejas noteikumu punktu, kas noteica, ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem atļauts sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās no pulksten 6 līdz pulksten 24, ievērojot Ministru kabineta noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības attiecībā uz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem.

Līdzīgu priekšlikumu bija iesniegusi arī frakcija "KPV LV", tomēr atbildīgā komisija to nebija atbalstījusi, bet tā vietā radīja savu priekšlikumu.

Lai arī Saeima lēmusi šo pantu no likuma svītrot, joprojām spēkā ir Ministru kabineta noteikumu norma par šādu darba laika ierobežojumu. Turklāt Ministru kabinetam ir tiesības mainīt regulējumu atkarībā no epidemioloģiskās situācijas pandēmijas laikā. Līdz ar to var lēst, ka, uzlabojoties saslimstības rādītājiem, Ministru kabinets varēstu mainīt darba laika nosacījumus āra terasēm.

Vienlaikus Saeima neatbalstīja vairākus opozīcijas pārstāvju iesniegtos priekšlikumus. Tajā skaitā bija pie frakcijām nepiederošās deputātes Jūlija Stepaņenko atkārtots priekšlikums izslēgt no likuma visu nodaļu par administratīvajiem sodiem par pandēmijas laika ierobežojumu neievērošanu. Tāpat atbalstu neguva viņas ierosinājums Ministru kabineta vietā uzticēt Saeimai lemšanu par ierobežojumu un drošības prasību noteikšanu.

Iebilstot pret cilvēku šķirošanu, Stepaņenko arī rosināja no pandēmijas laika pārvaldības likuma pantu, kas paredz sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu vai informāciju par veiktā testa rezultātu, izsniegšanas kārtību.

Vairākus priekšlikumus bija iesniegusi arī frakcijas "KPV LV" pārstāvji, taču arī šie ierosinājumi neguva Saeimas vairākuma atbalstu. Netika atbalstīts priekšlikums noteikt, ka ar šo grozījumu spēkā stāšanos publiskās ārtelpās, vietās, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas lietošanai tiek noteikts rekomendējošs raksturs un sodi vai/un ierobežojumi netiek piemēroti.

"KPV LV" frakcija arī bija rosinājusi izslēgt no likuma iespēju, ka pulcēšanās ierobežojumi tiek noteikti sporta aktivitātēm.