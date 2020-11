Likumsargiem par darbu Covid-19 laikā būs piemaksas līdz 700 tūkstošiem eiro

Otrdien, 24. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja iekšlietu ministra Sanda Ģirģena (KPV LV) iniciatīvu piešķirt piemaksas Valsts policijas (VP) un Valsts robežsardzes amatpersonām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, portālu "Delfi" informēja Ģirģena padomniece Alise Sņegireva.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piemaksas tiks izmaksātas par laika periodu no šī gada 1. oktobra līdz 30. novembrim, piešķirot šim mērķim līdz 704 513 eiro lielu finansējumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Līdzekļi tiks izmantoti atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.

"Šīs piemaksas ir valsts pateicība tam apjomīgajam darbam, ko šobrīd iekšlietu dienesti veic pandēmijas ierobežošanā. Valsts policijas un Valsts robežsardzes darbinieki turpina pašaizliedzīgi strādāt paaugstināta riska un slodzes apstākļos kopš pandēmijas pasludināšanas pavasarī. Šo darbu dienesti veic apzinīgi paralēli saviem tiešajiem amata pienākumiem, turklāt katru dienu pakļaujot sevi saskarsmes riskiem ar Covid-19 vīrusu," Iekšlietu ministrijas preses paziņojumā citēts Ģirģens.

Vienlaikus nolemts, ka minētās piemaksas tiks piešķirtas arī par laika periodu no 1. decembra līdz 31. decembrim, un tās tiks segtas no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021. gadā.

No 9. novembra, kad izsludināja ārkārtējo situāciju Latvijā, VP par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu kopumā sākusi 246 administratīvā pārkāpuma procesus. Tāpat no 9. līdz 23. novembrim, veicot to personu pārbaudes, kuras pēdējo 10 dienu laikā šķērsojušas valsts robežu un kurām ir jāievēro pašizolācija, likumsargi ir veikuši 13 014 telefona zvanus, 2094 reizes izbraukuši, veicot pārbaudi klātienē, un reaģējuši uz astoņiem izsaukumiem.

Jau vēstīts, ka, ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, valdība atkārtoti izsludinājusi ārkārtējo situāciju uz četrām nedēļām jeb laiku no 9. novembra līdz 6. decembrim.

Tās laikā noteikti stingri pulcēšanās un citi ierobežojumi, lai stabilizētu situāciju un novērstu strauju Covid-19 izplatību.

Līdz 6. decembrim nedrīkst notikt publiski pasākumi klātienē. Ārkārtējās situācijas laikā nedrīkst sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Stingras prasības ārkārtējās situācijas laikā ir arī sabiedriskās ēdināšanas vietām, kā arī tirdzniecības centriem.