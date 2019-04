Likvidē pusi no steidzamās palīdzības punktiem lokālajās slimnīcās

No aprīļa ir likvidēti septiņi steidzamās medicīniskās palīdzības punkti (SMPP), kas kopš 2011.gada tika izveidoti lokālajās slimnīcās, raksta "Latvijas Avīze".

Kopumā valstī bija 14 šādi punkti, un Nacionālais veselības dienests (NVD) turpinās līgumu tikai ar septiņiem SMPP, kur pacienti visu diennakti varēs saņemt medicīnisko palīdzību.

No 1. aprīļa SMPP tiek likvidēti Līvānu, Aizkraukles, Limbažu, Ludzas, Siguldas, Bauskas un Talsu slimnīcās, savukārt tie tiek saglabāti Priekules, Smiltenes, Saulkrastu, Saldus, Aizputes, Gulbenes un Valkas slimnīcās.

"Mēs uzskatām, ka pirmā līmeņa slimnīcās ir jāievēro vienots princips. Šajās slimnīcās ir jābūt uzņemšanas nodaļai, kur visu diennakti var saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību un kur strādā internists vai ģimenes ārsts, vai anesteziologs un ķirurgs. Šīm slimnīcām arī līdz šim bija obligāta uzņemšanas nodaļa, bet tur galvenokārt tika uzņemti plānveida slimnieki. Rudenī tikāmies ar visiem pirmā līmeņa slimnīcu pārstāvjiem un vaicājām, vai šajās ārstniecības iestādēs pietiks speciālistu, lai no 1.aprīļa nodrošinātu neatliekamo palīdzību. Lielākā daļa apgalvoja, ka to varēšot izdarīt," stāstījusi Veselības ministrijas Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja Ineta Būmane, atzīmējot, ka tikai Saldus medicīnas centra vadība pateica, ka nespēšot to nodrošināt, tāpēc tur tāpat kā līdz šim strādās steidzamās medicīnas punkts un būs slimnieku aprūpes gultas.

Būmane uzskata, ka pacienti būšot ieguvēji, jo uzņemšanas nodaļām tikšot piešķirts vairāk naudas, lai varētu nodrošināt nepieciešamos speciālistus.

Līdz šim tikai Bauskas un Saulkrastu slimnīcās, kā arī Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas filiālē Talsos pastāvēja augstākā jeb trešā līmeņa SMPP ar trim ārstiem (ķirurgu, anesteziologu un internistu). Lai nebūtu jāsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, pacientam bija iespējams doties turp, ja ģimenes ārsts nebija sazvanāms vai "akūtajās stundās" viņš nolēmis strādāt noteiktu stundu skaitu, nevis līdz brīdim, kamēr pieņemts pēdējais pacients.

"Cilvēki ļoti uztraucas, ka tiek likvidēts steidzamās medicīniskās palīdzības punkts. Mēs skaidrojam, ka viņi bez palīdzības nepaliks, jo turpmāk to varēs saņemt uzņemšanas nodaļā," pastāstīja Limbažu slimnīcas veselības aprūpes dienesta vadītāja Liene Česle.