LIZDA aicina jau tagad dot iespēju visiem pedagogiem vakcinēties pret Covid-19

Redzot to, cik sabiedrība kopumā ir kūtra vakcīnu saņemšanai, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) mudina nedalīt pedagogus dažādās plūsmās un dot iespēju pilnīgi visiem pedagogiem, kuri to patreiz vēlas, vakcinēties maksimāli ātri, portāls "Delfi" uzzināja biedrībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmdien pret Covid-19 sāks vakcinēt pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.- 6. klašu pedagogus un darbiniekus, kuri atsāk darbu klātienē, bet pārējie pedagogi vakcināciju varētu uzsākt no 3. maija.

Kā vēsta LIZDA, Veselības ministrija aicina pedagogus pieteikties vakcinācijai pa tālruni 8989 vai "manavakcina.lv". Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi Nacionālajam veselības dienestam informāciju, kas iekļauj sarakstu ar visām personām, kas atbilst prioritārai grupai.

Tiesa, IZM sagatavotie saraksti neapliecina vēlmi vakcinēties – tikai atbilstību prioritārai grupai.

Veselības ministrijas dati apliecina, ka pagaidām vēlmi vakcinēties esot izteikuši aptuveni 14 000 pedagogu, taču LIZDA vadītāja Inga Vanaga uzsver, ka reālie skaitļi varētu būt daudz lielāki, jo izglītības sistēmas darbinieki, līdzīgi kā ikviens Latvijas iedzīvotājs, ir varējuši pieteikties vakcinācijai gan caur ģimenes ārstiem, gan caur portālu manavakcina.lv, gan telefoniski un arī caur savu izglītības iestādes vadību.

Informācija no visām datu bāzēm joprojām nav apkopota, tādēļ patiesā pedagogu interese par vakcinēšanos pret Covid-19 nav zināma.

"Domāju, ka situācija ir ļoti dažāda, līdzīgi kā sabiedrībā kopumā. Kāds nogaida, kāds ir skeptisks, kāds ļoti vēlās vakcinēties. Tādēļ arodbiedrība aicinām nedalīt izglītības sistēmas darbiniekus dažādās kategorijās – kurš no šodienas, kurš no 3. maija un dot tomēr iespēju visiem pedagogiem, kuri to vēlās, vakcinēties maksimāli ātri. Vēl jo vairāk, redzot to, cik sabiedrība kopumā ir pasīva un cik ļoti visi vēlās ātrāk atgriezties klātienes mācībās," uzsver Vanaga.

Tāpat arodbiedrība aicina atcerēties, ka atsevišķos gadījumos pēc vakcīnas saņemšanas persona var justies sagurusi, var izpausties dažādas blaknes, parādīties temperatūra vai drudzis. Pedagogu gadījumā šī nianse ir īpaši būtiska, jo nākamajā dienā pēc vakcīnas saņemšanas skolotājam būs jādodas uz darbu un jāstrādā ar bērniem un jauniešiem.