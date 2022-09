LIZDA valdības 'mazajā kabatiņā' cer atrast 74 miljonus eiro

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) izvirzītās prasības, par kurām dažādās variācijās jau divas neizdodas vienoties ar valdības pārstāvjiem, varētu izmaksāt 141 miljonu eiro, portālam "Delfi" apstiprināja LIZDA.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valdības koalīcijas partijas konceptuāli vienojušās pedagogu slodzes izlīdzināšanai un mācību līdzekļu nodrošināšanai piešķirt 60,2 miljonus eiro.

Pedagogu arodbiedrību piedāvājums neapmierināja, jo tas nerisinot problēmas visās pedagogu grupās, tāpēc pēc sarunām ar valdības politiķiem LIZDA piedāvāja savu variantu, cerībā, ka valdības pārstāvjiem izdosies atrast "mazu kabatiņu" atlikušajiem finanšu līdzekļiem, lai prasības varētu īstenot.

Ar LIZDA prasībām un IZM piedāvājumu ceturtdienas rītā iepazīstināja ministre Anita Muižniece (K).

Vakar tika precizētas prasības.

1) grafiks;

2) skat.attēlu.

----

Pirmo var/drīkst/noteiks jaunā valdība un Saeima.

Otrais maksā ap 95 miljoniem nākamgad no valsts un līdz 36 miljoniem no pašvaldību budžeta, kā arī rezultēsies vairākos tūkstošos pedagogu vakanču. pic.twitter.com/uA4hZuMMaB — Anita Muizniece (@anita_muizniece) September 15, 2022

LIZDA portālam "Delfi" apstiprināja, ka tabulā minētās prasības atbilst patiesībai. Arī ministrijas aprēķini esot precīzi – LIZDA 56 miljonu eiro vietā vēlas panākt vienošanos par 141 miljonu eiro.

Kā tviterī raksta ministre, ja valdības pārstāvji piekristu LIZDA prasībām, tās nākamgad no valsts budžeta prasītu 95 miljonus eiro, savukārt no pašvaldību – 36 miljonus, un vēl draud radīt vairākus tūkstošus pedagogu vakanču.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga pauda, ka arodbiedrības piedāvājums ir "kompromisa redakcija", kā sabalansēt slodzes arī pirmsskolas izglītības iestādēs. LIZDA apzinās, ka ar valdības piedāvātajiem 56,5 miljoniem eiro nepietiks plašākai slodžu izlīdzināšanai, tomēr Vanaga atzina, ka gan jau ir vēl kāda "maza kabatiņa", kur nepieciešamos līdzekļus iegūt.

Tāpat LIZDA portālam "Delfi" skaidroja, ka valdības un Saeimas pārstāvju izteiktais piedāvājums nerisina nevienu no LIZDA aktualizētajām problēmām, jo par darba samaksas pieauguma grafika apstiprināšanu jebkādā formā vienošanās neesot panākta, savukārt darba slodzi sabalansēt Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā tikai vispārējās izglītības iestāžu pamata un vidējās pakāpes pedagogiem, piedāvājot pāreju no 30 uz 40 darba stundām nedēļā, attiecīgi palielinot mēneša darba algas likmi no 900 eiro uz 1200 eiro, un slodzes sabalansēšanu līdz 24 kontaktstundām nedēļā un ne vairāk kā 16 stundām nedēļā pārējo pienākumu izpildei.

Attiecīgi arodbiedrība uzskata, ka ar šādu piedāvājumu rodas būtiski riski, piemēram, pedagogu aizplūšana no pirmskolas izglītības iestādēm, nodarbinātībās nevienlīdzība, kā arī vakanču skaita palielināšanās.

LIZDA norādīja, ka samērīgi kompromisi nozīmē to panākšanu katrā no prasībām, nevis tikai vienā no prasībām un tikai daļēji.

Jau ziņots, ka arodbiedrība lēmusi 19. septembrī sākt pedagogu streiku.