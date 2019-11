LNT ziņu dienesta likvidēšana: apvienošanas laikā plāno atlaist lielāko daļu TV3 žurnālistu

Lai gan uzņēmums "All Media Baltics" LNT un TV3 ziņu dienestu apvienošanu publiskajā telpā turpina pamatot kā jaunas un spēcīgas redakcijas izveides sākumu, daļa žurnālistu šādu nākotnes scenāriju pašreizējā izpildījumā vērtē kā nepietiekami skaidru.

Štatu samazināšanas kārtībā no TV3 komandas septiņiem žurnālistiem plānots paturēt darbā trīs, bet no LNT ziņu dienesta plānots atstāt astoņus korespondentus no 11, liecina portāla "Delfi" rīcībā esoša neoficiāla informācija, kuru apliecināja vairāki uzņēmuma pārstāvji. LNT dienesta šobrīd lielākais žurnālistu skaits izskaidrojams ar vairāk veidotiem ziņu raidījumiem, to skaitā rīta ziņas un ziņas sešos vakarā.

Kā sarunā pauda viens no "All Media Baltics" darbiniekiem, žurnālisti nav saņēmuši skaidras atbildes, kā tieši redakcija plāno turpināt savu darbu. Turklāt vairāki žurnālisti pauduši nostāju, ka nav gatavi strādāt Haralda Burkovska vadībā. Jau ziņots, ka Burkovskim piedāvā vadīt apvienoto TV3 ziņu dienestu, bet viņš lēmumu vēl izsver.

"Ņemot vērā, ka TV3 ziņu komanda spējusi radīt analītiskus un politiķiem neglaimojošus sižetus, kas gadiem TV3 ziņām ir nodrošinājuši augstākos reitingus citu ziņu raidījumu konkurencē, vairāku kompānijas darbinieku vērtējumā nav sekojis pietiekams pamatojums, kāpēc vairākumā plānots darbā atstāt tieši LNT pārstāvjus," portālam "Delfi" sacīja uzņēmuma darbinieks.

"Žurnālistiem netika sniegtas skaidras atbildes, kādi būs jaunie nosacījumi. Vairākiem tika pavaicāts, vai būtu ar mieru palikt jaunajā komandā. Bet kas būs ar uzspiestajām autoratlīdzībām? Kas būs ziņu dienesta vadītājs? Par to tikai saka – vēlāk tiksim skaidrībā, to plānots izskatīt. Mēs zinām, ar ko šādi izteikumi parasti beidzas. Vairāki TV3 žurnālisti nav gatavi strādāt Burkovska vadībā viņa iepriekšējās žurnālistikas darba ētikas dēļ, kas, vairāku žurnālistu skatījumā, nav savienojama ar profesionāla un objektīva ziņu dienesta vadīšanu ("LNT Ziņu TOP 10" vadītājs regulāri piedalījies komercreklāmās, tāpat 2010. gada Saeimas vēlēšanās viņam pārmeta dalību partijas "Par Labu Latviju" slēptajā reklāmā - aut. piez.). Taču atbilde uz šo prasību pagaidām nav saņemta," sacīja darbinieks.

Jau vēstīts, ka mediju grupā "All Media Baltics", kas paziņojusi par telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu apvienošanu, sākta darbinieku atlaišana.

Latvijas Žurnālistu asociācijas valde publiskā paziņojumā skaidroja, ka ziņu dienesta slēgšana ir sliktākais notikums Latvijas elektronisko mediju nozarē pēdējā desmitgadē.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzdevis kultūras ministram Naurim Puntulim (VL-TB/LNNK) līdz novembra beigām sniegt redzējumu un konkrētus priekšlikumus Latvijas informatīvās telpas stiprināšanai un masu mediju daudzveidības nodrošināšanai. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izteikusies, ka lēmums mainīt LNT formātu varētu būt pretrunā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, bet TV3 raidījuma "Nekā personīgi" žurnālisti publiskā paziņojumā pauda, ka LNT ziņu dienesta slēgšana parāda, ka mediju politika Latvijā ir izgāzusies.

Viedokli par ziņu dienestu apvienošanu soctīklos pauduši vairāki abu vēl pašreiz esošo dienestu žurnālisti:

Plānots, ka pēc reorganizācijas jaunajā platformā darba dienās plkst.6 būs skatāms raidījums "900 sekundes", plkst.18 sekos "TV3 ziņas īsumā", plkst.19.10 tiks pārraidīts raidījums "Bez Tabu", plkst.20 - "TV3 ziņas", plkst.20.35 – raidījums "Degpunktā", bet dienas ziņu pārraides noslēgs "Sporta ziņas" plkst.20.55 un "Laika ziņas" plkst.20.58. Savukārt sestdienās plkst.20 skatītājiem tiks piedāvāts raidījums "TV3 ziņas Sestdienā", kamēr svētdienās, kā ierasts plkst.19.10, skatītāji varēs vērot raidījumu "Nekā personīga", bet plkst.20 – "TV3 ziņas Svētdienā".

