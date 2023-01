LOC reorganizācija: 57 ārsti vērsušies pie premjera un veselības ministres

Latvijas Onkoloģijas centra (LOC) 57 ārsti nosūtījuši atklātu vēstuli pret LOC reorganizāciju Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV), veselības ministrei Līgai Meņģelsonei, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) valdei un nevalstiskajām organizācijām, piektdien vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".

LOC ārstu kolektīvs izplatījis atklāto vēstuli premjeram, veselības ministrei un citām organizācijām, iebilstot pret iecerēto struktūrvienības reorganizāciju, kas viņu ieskatā nelabvēlīgi ietekmēs pacientus.

Šī gada 2. janvārī RAKUS valdes pieņemtais lēmums par LOC reorganizāciju, kas paredz strukturālas izmaiņas Onkoķirurģijas klīnikā, "piešķīlis uguni" samilzušajam strīdam starp ārstiem un slimnīcas valdi, vēsta "Panorāma".

"Mēs nesaprotam, kāpēc ir jāizjauc tas, kas faktiski funkcionē vislabāk? Mēs gaidām reakciju ne tikai no slimnīcas valdes, bet arī daudz vairāk. Mēs gaidām kādu reakciju no ministrijas un no Ministru kabineta. Es uzskatu, ka šī problēma nav vairs tikai slimnīcas problēma," raidījumam sacīja LOC Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš.

LOC ārsti ir neapmierināti par algām, vadības attieksmi pret viņiem, nākotnes attīstības plāniem un citiem jautājumiem, taču konkrēto vēstuli izplatīt pamudinājis tieši šīs nedēļas valdes lēmums, kas paredz, ka Galvas un kakla ķirurģijas nodaļa, kuras divi speciālisti gada nogalē izlēma darbu pamest, būs ārstniecības direktora pakļautībā, nevis Onkoķirurģijas klīnikā, ko vada dakteris Sīviņš, kā līdz šim.

Atbalstu atklātajai vēstulei pauduši dažādu specialitāšu pārstāvji, tostarp ķirurgi, onkologi, radiologi. Kopumā līdz pēcpusdienai savu parakstu bija uzlikuši 57 speciālisti. Tā, pēc vairāku ārstu teiktā, esot vairāk nekā puse no kolektīva, un runa vairs neesot par vienu nodaļu, bet visiem kopā.

Jau vēstīts, ka vairāk nekā 20 LOC ārsti brīdinājuši slimnīcas vadību pa iespējamu kolektīvo atlūgumu. Aizvadītā gada izskaņā no darba LOC aizgājuši divi ārsti, kas nav spējuši vienoties ar slimnīcas vadību. Pārējie kolēģi pauduši viņiem atbalstu un izteikuši savas prasības uzņēmuma vadībai. Ārsti uzskata, ka viņu darbs neesot novērtēts un LOC trūkstot mūsdienīga aprīkojuma.

Tikmēr no 30. decembra Galvas un kakla ķirurģijas nodaļā pēc atvaļinājuma atgriezās onkoķirurgs Renārs Deksnis, kurš turpina operēt un piekritis veidot jaunu galvas un kakla ķirurgu komandu. Darbā atgriezusies arī ārste Inta Trauciņa, kura strādā, pieņemot onkoloģiskos pacientus ambulatori. Tāpat - janvārī galvas un kakla ķirurgu komandai ir piekritusi pievienoties vēl viena pieredzējusi sertificēta kolēģe. Tādējādi šobrīd ir rasts risinājums onkoloģisko pacientu operāciju nodrošināšanai Galvas un kakla ķirurģijas nodaļā, skaidroja Namniece.