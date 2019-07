LTV: Ģimene mājās nelikumīgi tur divus lūšus; viens no tiem uzbrūk saimniekam

Valsts policija ierosinājusi kriminālprocesu par savvaļas dzīvnieku kontrabandu - no kādām mājām Pierīgā konfiscēti divi savvaļas kaķi, un Rīgas Zoodārza vetārsti tos atpazinuši kā lūšus, otrdien vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".

LTV neoficiāli zināms, ka lūšu pāris – aptuveni gadu veca lūšu meitene un lūšu puisis – labos apstākļos, īpašos voljēros turēti kā mājdzīvnieki. Savvaļas dzīvniekus Latvijas normatīvie akti neaizliedz turēt mājās. Taču tiem jābūt legāli iegādātiem, un ir jānodrošina dzīvniekiem labi dzīvošanas apstākļi, tuvi to dabiskajai videi.

Viens no lūšiem, iespējams, uzbrucis ģimenes loceklim, nodarot miesas bojājumus galvas apvidū, norāda LTV. Tāpēc fakts, ka dzīvnieki turēti mājās, nonācis policijas redzeslokā. Valsts policija LTV apstiprināja, ka uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta 1. daļas par kontrabandu, proti, preču vai citu vērtību ievešanu valstī, apejot muitas kontroli, nedeklarējot ievesto vai noslēpjot to no muitas kontroles.

Policijas izņemtie dzīvnieki pašlaik atrodas Rīgas Zooloģiskajā dārzā slēgtā teritorijā.