LTV: jaunu bezdarbnieku vilni NVA sagaida pēc Lieldienām; interese par darbu veikalā

Pirmo lielo bezdarbnieku vilni Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sagaida tūlīt pēc Lieldienām, pēc 14. aprīļa, kad kolektīvo atlaišanu piedzīvos 27 uzņēmumu darbinieki. Taču arī vakanču pagaidām ir gana – vairāk nekā 17 tūkstoši, turklāt cilvēki piesakās pat tādiem darbiem, ko līdz šim darīt negribēja, liela interese ir par strādāšanu veikalos, trešdien vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".

Tā kā vīruss skāris ļoti plašu cilvēku loku un daudzas nozares, arī, piemēram, uzņēmums "Maxima Latvija" ievērojis, ka vairāk cilvēku meklē darbu. "Mēs sākumā piedāvājām aizņemties dīkstāvē esošos darbiniekus, bet nu jau cilvēki slēdz līgumus ilgtermiņā," stāsta veikalu tīkla komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule. Jaunie darbinieki nākot no dažādām nozarēm, gan no apkalpojošā personāla, gan no tūrisma industrijas. Daudzi ir Rīgā un Pierīgā, kuru krīze skārusi smagāk.

Tam piekrīt arī NVA, lielākais klientu pieplūdums ir tieši Rīgas filiālē. Vakanču skaits esot samazinājies, taču aģentūras uzskaitē ir 17 923 brīvas darba vietas. Pat aprīlī esot 1061 jaunu vakanču.

Vakanču topa augšgalā ir būvniecība, transporta un loģistikas pakalpojumi, kā arī lauksaimniecība, kur gan daudz esot tieši sezonas darbu, LTV vēstīja NVA.