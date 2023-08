LTV: Jūlijā partiju reitingos līderpozīcijas saglabā 'Jaunā Vienotība'

Jūlijā partiju reitingos līdera pozīcijas saglabājusi "Jaunā Vienotība" – 12,6% gatavi balsot par šo partiju un, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, tas ir neliels pieaugums. To rāda SKDS pēc Latvijas Televīzijas (LTV) pasūtījuma veidotie reitingi, ziņo portāls LSM.lv.

Otrajā vietā jūlijā ieņem Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) – tai savu balsi sola 8% aptaujāto. Kritumu piedzīvojuši trešajā vietā esošie "Progresīvie" – ja pirms mēneša partijai balsi solīja 9%, tad tagad – 7,9% potenciālo balsotāju.

"Latvija pirmajā vietā" noslīdējusi no otras vietas uz ceturto. Jūlijā par šo partiju balsot sola 7,4% – tas ir kritums pret 10% vasaras pirmajā mēnesī, informē LTV.

Kritums arī Nacionālajai apvienībai un jūlijā 5,3% atbalsts. Turpat netālu ar nelielu pieaugumu un 5,1% partija "Stabilitāte". "Apvienotajam sarakstam" kritums un 4,6% balsu, "Saskaņai" arī mazāks nekā iepriekš 3,6% atbalsts.

Pieaudzis to aptaujāto skaits, kas teic, ka vēlēšanās nepiedalīsies, kā arī to, kuri nezina par ko balsot, īpatsvars. Tādu no aptaujātajiem ir vairāk nekā trešdaļa.