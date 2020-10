LTV: KNAB izbeidz 12 kriminālprocesus par Saeimas deputātu degvielas kompensācijām

Bez šonedēļ apsūdzību saņēmušā Alda Adamoviča (JV) korupcijas apkarotāju interesi izraisīja vēl 12 citu iepriekšējās Saeimas deputātu kompensācijas. Visi pārējie kriminālprocesi šovasar gan tika izbeigti, svētdiena vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.

Izpētot visus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) lēmumus par lietu izbeigšanu “de facto” konstatēja, ka KNAB bija visai iecietīgs pret deputātu skaidrojumiem. Piemēram, bijušais deputāts un tagadējais “Jaunās Vienotības” politiķu padomnieks Ints Dālderis Saeimas apmaksātu degvielu lējis arī neilgi pirms ceļojuma cauri Eiropai. Vēl daži degvielu pildījuši arī kannās, bet citi priekšvēlēšanu vasarā cītīgi braukājuši tikties ar vēlētājiem uz nodokļu maksātāju rēķina.

Saeimas 2018. gada pavasara sesijas tuvojās noslēgumam. Laikā, kad notika 20. jūnija plenārsēde, deputātam Dālderim izdevās uzpildīt degvielu savam auto Iļģuciemā, un tai pat vakarā arī otrreiz – Jūrmalā. Abu čeku summa – 73 eiro. Abi čeki iesniegti Saeimā, un Saeima atlīdzinājusi izdevumus. Tā ir deputātu privilēģija – kompensēti degvielas izdevumi, kas radušies, pildot deputāta pienākumus.

Dāldera ieraksti “Facebook” gan liecina, ka uzreiz pēc sesijas beigām viņš devās ceļojumā cauri Eiropai – 24. jūnijs Polijā, 25. jūnijs Vācijā, Austrijā. Kopā par 2018. gada jūniju deputāts no Saeimas atguva teju visu viņam pieejamo limitu – 223 eiro. “Visa tā degviela, kas tika iegādāta un par ko tika čeki iesniegti Saeimā, tiek izmantota tikai deputātu pienākumu pildīšanai,” sarunā ar “de facto” apgalvo Dālderis. Taču vaicāts, vai, apmeklējot koncertus Polijas, Vācijas un Austrijas koncertzālēs, pildījis deputāta pienākumus, viņš attrauc: “Nē, tā ir jūsu interpretācija, tur es noteikti nepildīju deputāta pienākumus.” Vai tas nozīmē, ka degvielu viņš iztērēja starp 20. un 23. datumu braukājot pa Latviju? “Iespējams, ka automašīnā degviela paliek pēc tam. Tā jau nav jāiztērē noteiktā termiņā. Katrā ziņā Saeimas Kārtības rullis neparedz nekādu kārtību, cik ātrā laikā ir jāiztērē degviela,” atbild Dālderis.

Vēl pirms došanās uz Alpiem, 21. jūnijā, Dālderis paspēja nobalsot par piekrišanu izdot deputātu Askoldu Kļaviņu (ZZS) kratīšanai. KNAB pret viņu bija uzsācis kriminālprocesu saistībā ar viņa saņemtajām degvielas kompensācijām. Neilgi pēc tam Kļaviņš nolika mandātu un prokuratūrā tika pie soda, kā arī atmaksāja no Saeimas nepamatoti saņemtos gandrīz 10 tūkstošus eiro.

Tolaik no 12. Saeimas saņemto informāciju par deputātu kompensācijām KNAB turpināja analizēt. Pagājušā gada augustā un septembrī KNAB uzsāka 13 kriminālprocesus par iespējamu dienesta viltojumu mantkārīgā nolūkā saistībā ar 12.Saeimas deputātu kompensācijām, ziņo "de facto". Līdz apsūdzībai nonāca tikai “Jaunās Vienotības” deputāta Alda Adamoviča lieta – pārējie kriminālprocesi, arī pret Dālderi, šovasar izbeigti.

“de facto” oficiāli pieprasīja un saņēma no KNAB lēmumus par visu šo lietu izbeigšanu. Lēmumi ir anonimizēti, taču no tiem var secināt, kuru deputātu degvielas tēriņi KNAB likās aizdomīgi. No 13. Saeimā pārvēlētajiem deputātiem sarakstā ir tikai “Saskaņas” pārstāvis Ivans Ribakovs. Savukārt no bijušajiem “Saskaņas” deputātiem kriminālprocess tika uzsākts un izbeigts pret Zentu Tretjaku. Visplašāk pārstāvēta sarakstā ir bijusī Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) frakcija: uz brīdi pie kriminālprocesa bija tikuši tās vadītājs Augusts Brigmanis, kā arī deputāti Valters Dambe, Jānis Klaužs, Ainārs Mežulis, Jānis Trupovnieks un Juris Vectirāns. KNAB izmeklētāji pratināja arī Juri Viļumu no Latvijas Reģionu apvienības, kā arī trīs bijušos “Vienotības” deputātus: Arti Gustovski, Jāni Upenieku un Dālderi.

KNAB aizdomas izraisīja tas, ka vairāki deputāti izlietoja krietni vairāk degvielas nekā būtu nepieciešams nokļūšanai no viņu dzīvesvietas līdz Saeimai. Dažreiz degvielas čeki tika iesniegti arī par vasaras mēnešiem, kad Saeimas sēdes nenotika. Atsevišķos gadījumos KNAB atklāja, ka degvielu pirka citas personas. Tas notika pat reizēs, kad deputāts atradās Saeimas plenārsēdē. Bija arī deputāti, kam regulāri izdevās uzpildīt vairāk degvielas nekā ielien auto bākā. Citi iesniedza čekus par degvielas veidu, kas neatbilda automašīnas dzinējam, par kuru bija paziņots Saeimai.

Saeimas Kārtības rullis nosaka: kompensāciju deputātiem piešķir atbilstoši faktiskajiem izdevumiem par sabiedrisko transportu vai par deputāta īpašumā vai valdījumā esoša transportlīdzekļa izmantošanu. Pirms tam Saeimai ir jāiesniedz apliecinājums par konkrēto auto, ar kuru brauc deputāts, bet izdevumi par degvielu ir jāpierāda ar čekiem.

Lai gan deputātu atskaites par izdevumiem ir obligātas, KNAB no Saeimas saņemtais skaidrojums, ko sagatavoja parlamenta Juridiskais birojs, skaidri demonstrē Saeimas patieso nostāju: deputāti bez lielām bažām var tērēt degvielu sev piešķirtā limita ietvaros. Tas ir atkarīgs no deputāta dzīvesvietas attāluma no Rīgas un tolaik varēja pārsniegt pat 800 eiro mēnesī.

“Lai gan Saeimas kārtības rullī nav ietverts izsmeļošs deputāta amata pienākumu apraksts, no tā var secināt, ka papildus darbībai Saeimas un Saeimas komisiju sēdēs deputāta pienākumos ietilpst arī vēlētāju uzklausīšana un tikšanās ar vēlētājiem, pildīt noteiktas reprezentatīvas funkcijas. Šādas darba tikšanās, sanāksmes, konferences, pasākumi ļoti bieži notiek ārpus Saeimas telpām, tomēr tie ir neatņemama Saeimas deputātu pienākumu sastāvdaļa,” Saeimas Juridiskā biroja viedokli lēmumos par kriminālprocesu izbeigšanu citē KNAB.

KNAB lēmumos par kriminālprocesu izbeigšanu labi redzams, ka vairāki deputāti nezina (vai vismaz apgalvo, ka nezina) precīzo kārtību, kas jāievēro, lai saņemtu kompensāciju par degvielu. Tomēr visi bija labi informēti par to, ka sarunā ar KNAB jāpiemin tikšanās ar vēlētājiem.

KNAB izmeklētāji pret deputātu stāstiem bija visai toleranti. Lēmumos norādot, ka visas saprātīgās šaubas par vainu, kuras nav iespējams novērst, jāvērtē par labu personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību. Piemēram, Dālderis KNAB norādīja: ļoti bieži viņa darba pienākumi bija saistīti ar izbraukšanu ārpus Saeimas uz frakciju tikšanās vietām, vizītēm Latvijas apdzīvotās vietās, kā arī ceļu no mājām Jūrmalā uz darbu.

Laikā, kad pratināts KNAB, Dālderis jau bija finanšu ministra Jāņa Reira (JV) padomnieks, bet nupat ir kļuvis arī par Rīgas vicemēra Viļņa Ķirša (JV) padomdevēju. Par šo kriminālprocesu abām augstajām amatpersonām kļuva zināms tikai šonedēļ, apstiprina Dālderis: “Es nedrīkstu izpaust ziņas, pirmām kārtām, kamēr šis process ir aktīvs, nevienam to nedrīkstu tālāk izpaust par to, ka kaut kas vispār tiek darīts. Bet tajā brīdī, kad uzreiz tas tika izbeigts, tad faktiski – nav lietas, nav arī par ko informēt.”

KNAB piefiksētos lielos deputātu tēriņus vasarā, kad Saeimas sēdes nenotiek, spilgti ilustrē “saskaņietis” Ivans Ribakovs, uzsver "de dacto". Par diviem mēnešiem, kad uz Rīgu viņam gandrīz nebija jābrauc, deputāts kopā atguva vairāk nekā 1200 eiro. “Jūs varat paskatīties manā “Facebook”, kā es braukāju pa Latgali un kur man tikšanās ar vēlētājiem. Man 21 pašvaldība Latgalē, un 19 no tām mums bija pirmorganizācija vispār,” stāsta Ribakovs. Vaicāts, vai šādus braucienus uz partijas pasākumiem nevarēja apmaksāt “Saskaņa”, Ribakovs uzsver: “Nē, man tikšanās ne ar “Saskaņas” deputātiem, bet ar vēlētājiem, kuri atbalsta tajā skaitā “Saskaņu”.”

Atsevišķos KNAB lēmumos izmeklētāji konstatēja, ka deputāti degvielu regulāri lējuši kannās. Piemēram, “zaļzemnieks” Valters Dambe, kurš 2018.gada laikā 50 reizes uzpildīja lielāku tilpumu, nekā fiziski bija iespējams viņa auto. KNAB aprēķini liecina, ka ar vienu bāku viņš spētu nobraukt ap 1000 kilometriem, tomēr Dambe regulāri uzpildījis degvielu arī divas dienas pēc kārtas. “Regulāri nē, bet gadījās, ka man plānojās tālie braucieni, tad es arī ielēju. Vienkārši lai nav jāmeklē, jo es lēju tikai tajos “East West” tankos. Lai nav jāmeklē, kur tie ir svešās vietās, es vienkārši... Nu, bija, ka es ielēju tur 10-20 litrus,” “de facto” stāsta bijušais ZZS deputāts.

Arī ilggadējais ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis, kurš dzīvo Pūrē, bija iecienījis liet benzīnu kannās. Viņš KNAB skaidroja: tā kā viņa darba un dzīves ritms ir ļoti intensīvs, tādā veidā tika ieekonomēts laiks, kas nebija nepieciešams, lai lieku reizi brauktu degvielas uzpildes stacijās. Tāpat normatīvajos aktos nav noteikts, ka šādi darīt nedrīkst, KNAB uzsvēra Brigmanis.

No Rīgas līdz Pūrei ir visai daudz degvielas uzpildes staciju, tāpēc tās nav īpaši jāmeklē, tomēr Brigmanis savus Saeimas apmaksātās degvielas liešanas paradumus “de facto” skaidrot negribēja: “Es šo tēmu nekomentēšu tiešām, jā. Jo laiks ir aizgājis, kā saka, es esmu godīgi atbildējis uz šiem jautājumiem, vairāk man ko piebilst tur nav.” Kopš 2018.gada augusta Brigmanis degvielas čekus Saeimai vairs neiesniedza. KNAB viņš skaidroja, ka nevēlējās nonākt interešu konfliktā saistībā ar 13.Saeimas vēlēšanu kampaņas sākšanos.

Tagad Saeimā aizsākušās diskusijas, ko nu darīt ar kompensāciju sistēmu, ja jau tā rada tik lielas neskaidrības, ka jāiesaistās KNAB. Viedokļi ir pretrunīgi – no sūdzībām, ka atskaites jau tagad ir pārāk birokrātiskas, līdz aicinājumiem no kompensācijām atteikties vispār. Savukārt KNAB pat publiski saņem pārmetumus par piekasīšanos šķietami sīkiem deputātu pārkāpumiem.