LTV: 'Latvijas Pastam' jāmaksā milzīgs sods par iebraukšanu Jūrmalā

Nav taisnīgi, ka par valsts noteikto uzdevumu izpildi mums ir jāpiemaksā - tā uzsver Valsts vides dienesta un uzņēmuma "Latvijas pasts" pārstāvji. Gan vieniem, gan otriem iebraukšana nepieciešama darba vajadzībām, taču pašvaldība atļaujas nedod, pirmdien vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".

No 1. aprīļa autovadītājiem jāsāk maksāt par iebraukšanu Jūrmalas vēsturiskā centra teritorijā. Viens no iebraukšanas maksas mērķiem ir mazināt auto plūsmu Jūrmalas vēsturiskajā centra teritorijā, kā arī rūpēties par gaisa kvalitāti. Lai arī pašvaldība ir noteikusi, ka bez maksas Jūrmalā var iebraukt operatīvais transports, vairākām valsts iestādēm un uzņēmumiem, lai arī ar atlaidi, ir jāmaksā par iebraukšanu pilsētas teritorijā, ziņo "Panorāma".

Šobrīd maksa par iebraukšanu pilsētā ir divi eiro diennaktī. Ja valsts iestāžu vai uzņēmumu darbiniekiem Jūrmalas centrā jābrauc darba darīšanās, viņiem iespējams saņemt 50% atlaidi. Daudzi gan uzskata, ka šī situācija ir absurda. Vieni no tiem – Valsts vides dienesta inspektori, kuri kontrolē zvejas noteikumu ievērošanu.

"Mums jāpērk caurlaide. Mēs to nedarām. Kopš ieviesa caurlaides, Vides dienesta inspektori to posmu no Lielupes ietekas jūrā līdz Jaundubultiem praktiski nekontrolē," stāstīja dienesta inspektors Gints Zemitāns.

Maksa par iebraukšanu tiekot prasīta arī tad, ja inspektoriem jādodas uz Jūrmalu izsaukumos. Pērn kāds inspektors maksas zonā bija iebraucis divas reizes un nu gaida lēmumu par sodu. Vides dienests Jūrmalas domei lūdzis bezmaksas caurlaides 2017. gadā, taču pašvaldība piedāvājusi vien to atlaidi.

Neapmierināts ir arī uzņēmums "Latvijas pasts", informē "Panorāma". "Mēs uzskatām, ka tas ir nepieņemami, ka Jūrmalas dome piemēro "Latvijas pastam" šo maksu kā universālā pakalpojuma sniedzējam, jo mēs sniedzam universālo pasta pakalpojumu, kas mums noteikts kā valsts saistības. Tas nozīmē, ka mēs nevaram izvēlēties, piemēram, nebraukt Jūrmalas pilsētā un nesniegt šo pakalpojumu," norādīja "Latvijas pasta" pārstāve Gundega Vārpa.