LU norisināsies starptautiskā zinātniskā konference par telpisko uztveri un kognīciju

No 1. līdz 4. augustam tiešsaistē notiks telpiskajai uztverei, kognīcijai un skaitļošanai veltītā konference "Spatial Cognition 2020/1", ko organizē Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultāte (DF) un LU DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija, portālam "Delfi" ziņoja universitātes pārstāve Jeļena Glušakova.

Šī konference notiek ik pēc diviem gadiem, katru reizi to organizē citā valstī.

"Telpiskās uztveres un zināšanu izpēte pēdējo gadu laikā izvirzījusies starpdisciplinārās pētniecības centrā. Sākot no fundamentālās līdz lietišķajai pētniecībai un sākot no vizuālās uztveres līdz medicīnai un jaudīgām skaitļošanas tehnoloģijām, kas ir saistītas ar telpisko zināšanu izpēti. Priecājamies, ka vienu no pasaulē nozīmīgākajām starpdisciplinārajām konferencēm pasaulē ir izdevies noorganizēt Latvijas Universitātē," ar Glušakovas starpniecību pauž konferences "Spatial Cognition" programmas komitejas līdzvadītājs, LU DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs, LU profesors Jurģis Šķilters.

Konferencē uzstāsies kognitīvo zinātņu, psiholoģijas, datorzinātņu, neirozinātņu un ģeogrāfijas eksperti, runājot par dažādākajiem ar telpas uztveri saistītiem jautājumiem, sākot no vizuālās telpas uztveres līdz datorsimulētu telpu uztverei un navigācijai tajā.

Profesore Sāra Irina Fabrikante no Cīrihes Universitātes Šveicē runās par kartogrāfiskās informācijas pārveidi digitālās sabiedrības vajadzībām un automātisku konteksta uztveri.

Profesors Stīvs Frankoneri, Ziemeļrietumu universitātes, kurš strādā ASV, stāstīs par jauniem un eksperimentāli pamatotiem vizualizāciju principiem stāstīs un demonstrēs pamatojumu tēzei, ka vizualizāciju lasīšana ir līdzīga valodas lasīšanai

Savukārt Dr. Lora Rondi-Reiga no Sorbonas Universitātes Francijā uzstāsties ar runu par virziena uztveres neirāliem pamatiem un specifiku vizuālā, vestibulārā un citos uztveres veidos, kā arī par virziena izjūtas transformācijām miegā.

Konferences ietvaros notiks arī ģeotelpiskās ekspertīzes speciālistu simpozijs, ko organizē profesore Hītera Berte (Heather Burte) no Teksasas A&M Universitātes. Savukārt mākslīgā intelekta pētniekus kopā pulcēs darbnīca par aktuālajām metodēm vizuālās uztveres pētniecībā mākslīgā intelekta izstrādes nolūkiem. Darbnīcas veidotājs ir Ērebro Universitātes Zviedrijā profesors Mehuls Bhats (Mehul Bhatt).

Interesentiem būs iespēja piedalīties acu kustību izpētes darbnīcā, ko vadīs viena no pasaulē vadošo acu kustību tehnoloģiju izstrādātāja – uzņēmuma "Tobii Pro" – speciālisti no Zviedrijas.

Konferences noslēgumā norisināsies LU DF Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas un Rīgas Stradiņa universitātes sadarbības pasākums par telpiskiem indikatoriem izglītībā, medicīnā un fundamentālā pētniecībā.

Konferencei vēl var reģistrēties šeit. Plašāka informācija par konferenci un konferences programmu pieejama šeit.