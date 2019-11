Ludzā 2400 'Sadales tīkla' klientiem atjauno elektroapgādi

Trešdien pulksten 9.39 reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā Ludzā, kas ietekmē aptuveni 2 400 klientu elektroapgādi Latgales, Skolas, Stacija, Tālavijas ielas apkaimē. Elektroapgādes traucējumi Ludzā novērsti pulksten 10.40, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Sadales tīkls".

"Sadales tīkls" operatīvā darba brigāde nekavējoties ir uzsākusi bojājuma lokalizēšanu, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.

Elektroapgāde lielākajai daļai klientu – 2300 klientiem – atjaunota pulksten 10. 20, bet visiem klientiem elektroapgādes traucējumi novērsti pulksten 10.40, informē uzņēmumā.

Elektroapgādes pārtraukumu izraisīja nesaskaņotu kanalizācijas tīkla izbūves darbu laikā pārrakta vidējā sprieguma kabeļu līnija.

"Sadales tīkls" aicina būt saprātīgiem saimniecisko darbu veicējiem, saskaņot plānotos darbus elektrotīkla tuvumā un darbu laikā ievērot visas tehnoloģiskās un drošības prasības, jo elektrolīniju bojājumu skaits, kuri radušies dažādu būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes darbu laikā, ir vairakkārt pieaudzis un elektrolīnijas tiek bojātas jau vairāk nekā 20 reizes nedēļā visā Latvijā.

Situācija ir kritiska, jo šo bojājumu novēršana sāk aizņemt lielāko daļu no operatīvā personāla darba laika un rada zaudējumus AS "Sadales tīkls". Šādos gadījumos cieš arī AS "Sadales tīkls" klienti, kuriem tiek traucēta elektroenerģijas piegāde, bet paši darbu veicēji, nenovērtējot elektrības bīstamību, riskē ar savu dzīvību.

Darbu elektrotīkla tuvumā ērti un vienkārši var saskaņot mājas lapā sadalestikls.lv. Klientiem, kuriem, veicot saimniecisko darbību, aktuāli saņemt "Sadales tīkla" atļaujas, piemēram, rakšanas darbiem, mežizstrādes veikšanai vai citām darbībām elektrotīklu tuvumā, tagad ir iespēja visu nepieciešamo pieteikt un apstiprinājumus saņemt ar e-saskaņojumu palīdzību.

E-saskaņojumi ļauj arī dažādu nozaru speciālistiem, pildot savus profesionālos pienākumus, saskaņot, zemes ierīcības un būvprojektus, topogrāfiskos un teritorijas attīstības plānus un citus dokumentus.