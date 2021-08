Luterāņu draudžu mācītājiem LELB turpinās piešķirt piemaksas

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) 28. sinodē lēma turpināt luterāņu draudzes mācītājiem piešķirt piemaksas par LELB Garīdznieku atalgojuma un sociālā nodrošinājuma projekta (GASN) vadlīniju izpildi līdz 2025. gadam.

Kā noteikts GASN vadlīnijās periodam no 2021.līdz 2025. gadam, līdz 2025. gadam LELB lēma GASN ietvaros nodrošināt piemaksas vismaz vidēji 135 000 eiro gadā, no kuriem 85% tiek ieguldīti mācītāju piemaksās un līdz 15% tiek ieguldīti sociālajā nodrošinājumā.

Piemaksas tiek piešķirtas tiem mācītājiem, kuri atbilst LELB noteiktajiem GASN kritērijiem vismaz 80% apjomā un nosakot mērķi noteiktā periodā sasniegt visu vadlīniju izpildi līdz 2025.gadam.

Tāpat, atbilstoši LELB Satversmes prasībām aizvadītajā periodā, LELB Virsvalde ir noteikusi luterāņu draudzes mācītāju minimālā nodrošinājuma apmēru, kas nosaka, ka mācītāja atalgojums nevar būt zemāks par 790 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Uz pērnā gada 21. janvāri GASN bija 77 mācītāji, no kuriem piemaksas saņem 52 mācītāji. Piemaksu apjoms bija dažāds – no 65 līdz 800 eiro –, atbilstoši iecirkņu prāvestu ieteikumiem un LELB Kapitula apstiprinātajam sarakstam.

Kā skaidro LELB, GASN ir ieguvums ne tikai tiem mācītājiem, kuri saņem piemaksas, bet arī pārējiem, jo sevišķi tiem, kuri kalpo vairākās draudzēs – tas atvieglo grāmatvedību un nodrošina vienotu algas izmaksu ar visiem nodokļiem.

Apkopojot informāciju par iepriekšējiem trīs gadiem, LELB norāda, ka draudžu ikmēneša iemaksas mācītāju atalgojumam turpināja pieaugt. 2017. gadā iemaksas veidoja 425 155 eiro, bet 2019. gadā iemaksu apjoms sasniedza 480 137 eiro.

Tāpat pieaugums novērots atalgojuma piemaksām no 122 480 eiro 2017. gadā līdz 135 480 eiro 2019. gadā. Kopējie GASN budžeta ieņēmumi 2019. gadā bija 598 362 eiro.

Ņemot vērā pēdējos gados draudžu kopējo ienākumu palielinājumu, LELB nākamajam periodam prognozē draudžu mācītāju atalgojuma pieaugumu. Savukārt atalgojuma piemaksām nākamajā periodā plānots saglabāt līdzšinējo apjomu.

Kā atklāj LELB, iepriekšējā trīs gadu periodā draudzes ir ziedojušas GASN 243 īpašumus, no kuriem 88 ir pārdoti, bet 64 tiek piedāvāti pārdošanai. Pēc LELB informācijas, uz 64 īpašumiem atrodas mežs un tiek plānoti ieņēmumi no mežizstrādes un no 40 īpašumiem tiek plānoti ieņēmumi no nomas. Vienlaikus 22 draudzes apņēmušās ziedot 30% no īpašumu apsaimniekošanā gūtajiem līdzekļiem. Līdz ar to GASN iesaistīto īpašumu skaits ir kļuvis lielāks.

Līdz šim GASN īpašumu pārdošanā iegūti 1,926 miljoni eiro, kas ir par 595 370 eiro vairāk nekā iepriekšējā trīsgades periodā. Savukārt kopumā ieguldāmie līdzekļi aizvadītajos gados sasniedza 2,099 miljonus eiro, no tiem 892 120 eiro lietoti Luterāņu baznīcas – Misūri sinodes izsniegtā kredīta dzēšanā un 50 000 eiro ir novirzīti palīdzību fondam mācītājiem ārkārtas situāciju risināšanai. Pārējo naudu plānots lietot ieguldījumiem.

Domājot par nākotnes perspektīvām, no 2021. gada līdz 2025. gadam turpinās veidot GASN finanšu izlietojuma bezdeficīta plānu, kas veicinātu reālas uz izaugsmi vērstas izmaiņas mācītāju kalpošanā un darbotos kā kopīgai baznīcas izaugsmei kalpojošai sistēmai.