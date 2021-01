LZP vadītāja Rēvalde iesniegusi atlūgumu

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) vadītāja Gita Rēvalde iesniegusi atlūgumu.

Rēvalde skaidroja, ka atlūgums šorīt iesniegts izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai (JKP), jo esošajos apstākļos viņa vairs neredz iespēju turpināt darbu padomē, vienlaikus uzsverot, ka atbildi no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) viņa vēl nav saņēmusi, tāpēc nevēlas plaši komentēt radušos situāciju.

Tomēr īsumā paskaidrojot sava lēmuma motivāciju, LZP vadītāja norādīja, ka šis laiks viņai bijis ļoti smags, jo ļoti īsā brīdī bija ārkārtīgi daudz darbi jāpaveic – jāsadala ārkārtas granti, divu mēnešu laikā bija jāizveido jauna stratēģija, iekšējās kvalitātes sistēma, kā arī citi uzdevumi. Rēvalde uzsvēra, ka pēdējos mēnešos paveikts administratīvi intensīvs darbs ļoti īsā laika posmā.

Tāpat viņa piebilda, ka viņai nav izdevies panākt labas attiecības ar IZM. "Es biju domājusi, ka LZP ir vairāk kā organizācija, kas varēs sniegt ieteikumus zinātnes politikā, bet realitātē tas ir tehniski birokrātisks darbs un īsti netiek novērtēts," pauda padomes vadītāja.

Ņemot vērā, ka viņa nesaskatīja iespēju pozitīvi ietekmēt zinātnes politiku un administratīvais darbs bija pārāk intensīvs, Rēvalde lēma aiziet no LZP.

Vienlaikus Rēvalde piebilda, ka viņa amatā stājās 10.augustā un viņai aizvien vēl ir pārbaudes laiks.

Kā liecina LETA arhīvs, valdība Rēvaldi amatā apstiprināja pērnā gada 28. jūlijā. IZM toreiz norādīja, ka Rēvalde ieguva augstu vērtējumu pretendentu vērtēšanas mutvārdu intervijā un vadības kompetenču novērtēšanā, kā arī par viņu ir sniegtas pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem sadarbības partneriem, kolēģiem un vadītājiem.

Rēvalde ir ieguvusi maģistra grādu Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultātē, un turpat arī ieguvusi doktora grādu fizikā, divus gadus stažējoties Maincas Universitātes Fizikas institūtā.

IZM norādīja, ka konkursa uzvarētāja vairāk nekā 30 gadu laikā guvusi plašu un progresīvu pieredzi zinātnē un augstākās izglītības jomā, tai skaitā arī augstākā līmeņa administratīvajos amatos gan Latvijā, gan ārzemēs.

Laikā no 2004. gada līdz 2014. gadam Rēvalde bijusi arī vadošā pētniece LU. Vienlaikus Rēvalde IZM no 2006. gada līdz 2007. gadam vadījusi Zinātnes, tehnoloģiju, inovāciju un augstākās izglītības politikas nodaļu, bet pēc tam šajā iestādē piecus gadus bijusi Augstākās izglītības departamenta direktore.

No 2012. gada Rēvalde kā asociētā profesore pievienojusies Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskajam personālam, kur četrus gadus bijusi arī vadošā pētniece un 2018. gadā kļuvusi par profesori. Laikā no 2012. līdz 2013. gadam Rēvalde bija rektora vietniece Rīgas Tehniskajā universitātē un vadījusi Akadēmiskās politikas pētījumu un kvalitātes centru, kā arī no 2013. gada viņa bijusi arī rektore Ventspils Augstskolā, ko vadījusi trīs gadus.

IZM norādīja, ka pirms stāšanās amatā LZP Rēvalde bija Almatu Enerģētikas un telekomunikāciju universitātes prezidente, kā arī pasniedza studiju kursus Rīgas Tehniskajā universitātē.