Mācību programmā VID skolēnus baida ar bezpajumtnieku Aldi, kurš ēd bērnus

Sabiedrībā un sociālajos tīklos plašu rezonansi raisījusi kampaņa "Dzīvei gatavs", kurā Valsts Ieņēmumu dienests (VID) ar dažādiem piemēriem skolēniem stāsta nodokļu maksāšanas nozīmi. Viens no piemēriem ir īpaši skarbs, stāstot par kādu bezpajumtnieku Aldi, kurš spiests apēst mazu meteni, jo viņas mamma nemaksā nodokļus, ar kuriem varētu pabarot konkrēto bezpajumtnieku.

Kā portālu "Delfi" informēja VID pārstāvis Andrejs Vaivars, visas vieslekcijas "Dzīvei gatavs" programmā kopīgiem spēkiem izstrādājuši "Iespējamā misija" un VID sadarbībā ar izglītības jomā strādājošiem speciālistiem un Valsts izglītības satura centru.

Ņemot vērā sabiedrības interesi par konkrētās stundas spēles situācijas aprakstiem, tie tiks pārskatīti un koriģēti, taču saglabājot mūsdienīgu pieeju mācību procesa organizēšanā tik nozīmīgā tēmā kā nodokļi un tā veicinot skolēnu kritisko domāšanu jebkurā ikdienas situācijā, sola Vaivars.

"Iedzīvotāju izglītošana par nodokļu nomaksas sakarībām un ar to saistītiem sabiedrības ieguvumiem ir viens no VID uzdevumiem, tāpēc VID iesaistījās kustības "Iespējamā misija" programmā "Dzīvei gatavs". Par nodokļiem jāzina ne vien pieaugušajiem, bet arī bērniem, tāpēc VID ir viena no daudzajām iestādēm, kas iesaistījies skolu programmā, kuras mērķis ir bērniem dot zināšanas, kas ir būtiskas viņu profesionālajā un patstāvīgajā dzīvē. Vieslekcijas ir izstrādātas, balstoties uz skolu mācību programmu konkrētajām vecuma grupām, vieslekcijas materiāli tiek veidoti tā, lai tie ir skolēniem viegli saprotami un atmiņā paliekoši," stāsta Vaivars.

Konkrētās vieslekcijas norisē līdztekus teorētisku zināšanu apguvei ir iekļauta spēle, kur asprātīgā un vieglā veidā klasē tiek pārbaudītas stundā gūtās zināšanas, mudinot jauniešus atpazīt vēlamos, ar nodokļu nomaksu un sabiedrības ieguvumiem saistītus scenārijus.

Aplamie scenāriji ir noformulēti kariķētā izteiksmē, palīdzot pamatskolas vecāko klašu (8.-9.k lase) jauniešiem atpazīt vēlamo rīcību. Publicētais attēls sociālajos tīklos ir fragments vienai no spēlē iekļautajām teju trīsdesmit izvēlēm saistībā ar nodokļu maksāšanu. Spēles gaitā tiek piedāvātas sociāli atbildīgas izvēles un acīmredzami aplamas situācijas. Neviena no tām nav analizējama ārpus spēles konteksta. Visas situācijas un izvēles spēles gaitā lektora vadībā tiek pārrunātas nodarbības laikā, skaidro VID pārstāvis.

Ar VID un citu uzņēmumu vieslekciju plāniem ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties programmas platformā www.dziveigatavs.lv