Maija brīvdienās būs izmaiņas aptuveni 400 reģionālo autobusu maršrutu

Maija brīvdienās, no 1. līdz 5. maijam, kā arī 8. maijā, pārceltajā darbadienā, gaidāmas izmaiņas apmēram 400 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā, portālam "Delfi" pavēstīja VSIA "Autotransporta direkcija" pārstāve Zane Plone.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Direkcija aicina ikvienu pilsoni pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt autobusu kustību sarakstu vietnē "www.atd.lv" sadaļā "Kustības saraksti" vai arī portālā "1188", jo daļā maršrutu brīvdienās būs jauni reisi, bet daļā tie tiks slēgti.

Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 19 pārvadātāji: AS "Nordeka", SIA "Norma-A", AS "CATA", SIA "VTU Valmiera", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Talsu autotransports", PSIA "Ventspils reiss", SIA "Sabiedriskais autobuss", "Galss Buss", "Dobeles autobusu parks", SIA "AIPS", "Daugavpils autobusu parks", SIA "Dautrans", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Jēkabpils autobusu parks", "Gulbenes autobuss", "Madonas ceļubūves SIA" un "Ceļavējš".

Tāpat "Autotransporta direkcija" aicina izvērtēt brauciena sabiedriskajā transportā nepieciešamību, ņemot vērā Covid-19 izplatību. Savukārt brauciena laikā visiem pasažieriem jālieto mutes un deguna aizsegi. "Pasažieri tiek aicināti maksimāli ieturēt distanci vienam no otra, sēdvietas ieņemt pamīšus un iegādāties biļeti internetā, autoostā vai autobusā, neizmantojot skaidras naudas norēķinus," atgādināja Plone.