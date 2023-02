Maijā OIK vairs rēķinos nebūs, lemj Saeima

Saeima ceturtdien, 16. februārī, galīgajā lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus, kas paredz no šā gada maija elektroenerģijas galalietotāju rēķinos neiekļaut obligātās iepirkuma komponentes (OIK) izmaksas.

Pagājušā gada novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja OIK un jaudas komponenti nulle eiro apmērā.

Likums paredz, ka elektroenerģijas galalietotāji turpmāk vairs neveiks OIK maksājumus.

OIK ietvaros saražotās elektroenerģijas iepirkuma un jaudas komponentes radītos izdevumus segs publiskais tirgotājs no saviem ieņēmumiem. Gadījumā, ja publiskā tirgotāja ar OIK sistēmu saistītās izmaksas visā darbības periodā pārsniegs tā ieņēmumus, tās segs no valsts budžeta.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja Linda Matisone (AS) iepriekš pauda, ka ar Saeimas lēmumu OIK kā tāda tiek atcelta vispār un to plānots turpmāk segt no valsts budžeta līdzekļiem.

Ekonomikas ministrija iepriekš lēsa, ka likuma izmaiņu īstenošanai nepieciešamais finansējums 2024. gadā ir 17 miljoni eiro, bet 2025. gadā – 23,77 miljoni eiro, kas ieplānots ministrijas budžeta apakšprogrammas "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" bāzes izdevumos.