Mainīta satiksmes organizācija Jūrmalas šosejas remontdarbu posmā

No šodienas veiktas būtiskas izmaiņas Jūrmalas šosejas remontdarbu posmā krustojumā ar Rīgas apvedceļu, informē "Latvijas valsts ceļi", aicinot autobraucējus būt īpaši uzmanīgiem un sekot līdzi ceļazīmēm.

Šodien satiksmei tiks atvērta uzbrauktuve virzienā no Rīgas uz Jūrmalu, uzbraucot no Jūrmalas šosejas uz Rīgas apvedceļu Liepājas virzienā, un nobrauktuve virzienā no Babītes uz Rīgu, nobraucot no Rīgas apvedceļa uz Jūrmalas šoseju.

Savukārt satiksmei tiks slēgta nobrauktuve virzienā no Liepājas uz Rīgu, braucot no Rīgas apvedceļa uz Jūrmalas šoseju. Lai nokļūtu uz Rīgu, autovadītājiem būs jābrauc taisni Babītes virzienā, jāveic apgriešanās manevrs un tad jānobrauc no Rīgas apvedceļa uz Jūrmalas šoseju.

Satiksme pa Jūrmalas šoseju joprojām notiek pa divām joslām katrā virzienā.

Arī uz Vidzemes šosejas posmā no Garkalnes līdz Sēnītei joprojām turpinās būvdarbi. Tur ātruma ierobežojumi dažādos ceļa posmos ir 30, 50 un 70 km/h. Rīta un vakara stundās, kā arī brīvdienās satiksme tur var būt palēnināta, tāpēc ceļu uzturētāji aicina ieplānot papildu laiku ceļam.

Lielākie satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā ārpus Pierīgas patlaban Vidzemē ir uz autoceļa Rīga - Ērgļi, kur pirms Ērgļiem divi luksoforu posmi pusotrā kilometrā prasa 20 minūtes ceļā, uz autoceļa Cēsis- Vecpiebalga- Madona, kur posmā no Vecpiebalgas līdz Gulbēra ezeram ir trīs luksoforu posmi un nepieciešama papildus pusstunda ceļā, kā arī uz autoceļa Gulbene- Balvi, kur posmā no Gulbenes līdz Kazupei satiksme trīs līdz piecos posmos tiek regulēta ar luksoforiem, un, lai tos izbrauktu, nepieciešams vairāk par pusstundu.

Latgalē uz Daugavpils apvedceļa, posmā no Kalkūniem līdz Sventei, ir viens luksoforu posms un ceļā paies nepilna pusstunda. Zemgalē no Tērvetes līdz Lietuvas robežai satiksme sešos posmos tiek regulēta ar luksoforiem un remontposma izbraukšanai nepieciešama nepilna stunda, bet uz autoceļa Bauska- Aizkraukle, pie Jaunjelgavas, ir divi luksoforu posmi, un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 15 minūtes.

Kurzemē uz autoceļa Ventspils- Kuldīga, posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām, ir deviņi luksoforu posmi un nepieciešama vairāk nekā stunda būvdarbu posma izbraukšanai, bet uz autoceļa Talsi- Upesgrīva, posmā no Zvirgzdiem līdz Laidzei, ir četri luksoforu posmi, kas prasa pusstundu ceļā.