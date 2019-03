'Maisi vaļā': Ar okupācijas režīmu sadarboties nedrīkst, jo būs jākaunas

Aģents var noziņot, savukārt štata darbinieks jau var pieņemt lēmumu, tās ir divas atšķirīgas lietas. Nelaiķim Gunāram Astram bija novērojumi, ka šiem VDK štata darbiniekiem bija vienā veikalā, "Vojentorgā", pirktas kurpes. Un pēc šīm kurpēm viņš dažkārt noteica cilvēkus, no kuriem vajadzētu uzmanīties.

Es tomēr gribētu saprast, ko nozīmē strādāt vienā lokā ar cilvēkiem, par kuriem ir aizdomas par viņu sadarbību ar VDK. Ja, piemēram, kursā bija aizdomas par kādu, vienkārši varēja viņa klātbūtnē uzmanīgāk runāt un attiecīgi samērā viegli norobežoties, jo jūs saista tikai mācības. Neformāļu aprindās vieno kopīgs darbs, un tad nevar būt tā, ka, simboliskajam Jānim Bērziņam ienākot telpā, visi maina sarunas tematu un nerunā par plāniem, jo tad Bērziņš ātri saprastu, ka ir "atkosts".

Šodien to varbūt ir grūti iedomāties, bet tolaik cilvēki nāca, gāja, un, ja atnāk kāds Jānis Bērziņš, tu taču nevarēji pārbaudīt, kas viņš tāds ir. Un tu runā ar viņu. Protams, bija lietas, kas bija nodalītas no plašākā publikā darītā. Piemēram, tika rūpīgi slēpti avoti, no kuriem parādījās t.s. pretvalstiskā literatūra.