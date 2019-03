Savulaik somu vēsturnieks Jouko Talonens savās publikācijās viņus nosauca, es, balstoties uz pilnvaroto arhīvu dokumentiem, nonācu pie tiem pašiem secinājumiem, bet mēs tam neesam atraduši nekādus pierādījumus VDK dokumentos. Tas ir darbs, kas vēl jāizdara, un es pieļauju, ka to var izdarīt. Tas ir ļoti svarīgi, jo jāsaprot, ka, jo īpaši pēckara gados, likmes bija ļoti augstas, aģentiem bija jāsaprot, ka tāda veida ziņojumi no viņu puses garantēja ne tikai apsūdzēto cilvēku arestu, bet pat nāves sodu viņiem. Ja cilvēks piekrita sniegt šādus ziņojumus, tad tas ļoti daudz ko liecina par viņu.

Var rasties jautājums par tādu kā hronoloģisku pārrāvumu. Proti, mēs runājam par mācītājiem, kuri faktiski sāka darbu brīvvalsts laikā, mēs runājam par pēckara periodu. Un es pieļauju, ka daudziem nākamais pieturas punkts jau ir astoņdesmito gadu otrā puse, kad parādījās "jauno mācītāju grupa" (Juris Rubenis, Modris Plāte u. c.). Kas notika "pa vidu"?

T.s. stagnācijas laikā arī baznīcā bija zināma stagnācija. Ir jāsaprot, ka garīdzniecības gadījumā cilvēki tika vairākkārt izsijāti, bija funkcionējošs mehānisms, piemēram, par nepakļaušanos atņemt reģistrācijas atļauju kalpošanai draudzēs. Katoļu gadījumā, ja tā drīkst teikt, populāri bija, ka tad, ja gatavo bērnus konfirmācijai, vismaz gads meža darbos ir nodrošināts.

Atvainojos par nezināšanu – nedrīkstēja gatavot?

Nedrīkstēja. Praksē tas, protams, notika. Bet ir aprakstīti gadījumi, kad priesteris Latgalē sapulcina bērnus kaut kur pļaviņā, runājas ar viņiem par ticības lietām un pēkšņi nāk garām skolotāja, kas to redz un paziņo partijas sekretāram. Septiņdesmitajos gados tas vairs nenozīmēja arestu, bet to, ka uz gadu atņēma atļauju kalpot. Sešdesmitajos gados tie bija meža darbi...

"Meža darbi" burtiskā nozīmē?

Nu ja – mežu cirst. Cilvēkam, kurš pie šāda darba nebija pieradis, tas nemaz nebija tik vienkārši. Situācija tika rūpīgi kontrolēta, jo visvairāk centās nepieļaut jaunās paaudzes ienākšanu baznīcā. Tāpat sijāja studentus katoļu seminārā, kamēr tas vēl darbojās pēckara gados. Mācību iestādēs faktiski notika pirmā sijāšana.

Bet, atgriežoties pie jūsu jautājuma, – septiņdesmito gadu beigās baznīcās bija izveidojies kaut kas līdzīgs sava veida nomenklatūrai. Un bija mācītāji, kuri bija nolemti kalpošanai nelielās lauku draudzēs, – tie bija tie, kuri vairāk spurojās pretī.

Jāatceras, ka padomju laikā garīdzniekam nebija stabilas algas, nebija iespējas saņemt tos bonusus, kas bija citiem iedzīvotājiem, piemēram, saņemt mašīnu rindas kārtībā. Un attiecīgi, protams, bija svarīgi kalpot Rīgā, lielā draudzē. Un arī šī situācija dažkārt bija iemesls, kādēļ bija cilvēki, kuri piekrita sadarboties.

Ir viedoklis, ka salīdzinoši nelielās grupas – baptisti, adventisti – bija mazāk šo attiecību ar režīmu cauraustas, jo bija, piemēram, noslēgtākas. Cik pamatots ir šāds viedoklis? Vai arī no totalitāras valsts viedokļa grupas lielumam nav nozīmes, kaut tie būtu pirmie daži krišnaīti?

Manuprāt, vienīgā atšķirība bija tā, cik tā vai cita reliģiskā organizācija bija padomju varas acīs vērtīga kaut kādu šīs padomju varas uzdevumu izpildē. Oficiālā baptistu savienība bija, kā saka, labi kontrolēta, lielākas galvassāpes sagādāja nelegālās baptistu grupas, ko veidoja cilvēki, kuri ienāca no Ukrainas, no Baltkrievijas, kur režīms bija salīdzinoši vēl stingrāks. Galvassāpes sagādāja Septītās dienas adventisti, jo viņiem "mātes baznīca" bija ASV, – tātad te interese no režīma puses bija cita, un mēs redzam, ka tādēļ šī reliģiskā organizācija bija labi "nosegta".

Septiņdesmitajos gados sāka ienākt alternatīvas reliģiskās grupas, piemēram, jūsu minētie krišnaīti. Par viņiem reliģisko lietu pilnvaroto arhīvā ir vairāki VDK ziņojumi, un interesanti ir tas, ka šīs grupas pirmsākumi ir citādi, nekā mums varētu likties no šodienas viedokļa, proti, te tolaik vairāk bija runa par t.s. alternatīvās medicīnas iespēju meklēšanu. Interesanti, ka vietējā vara nemaz nesteidzās šo krišnaītu organizāciju atzīt un spiediens astoņdesmitajos gados tomēr to reģistrēt nāca no Maskavas.

Spriežot pēc ziņojumiem "Delta" bāzē, informācija bija pilnīgi pietiekama – arī par jūsu minēto jauno mācītāju kustību "Atdzimšana un atjaunošanās", un mēs redzam, ka aģentūra ir darbojusies pašas kustības ietvaros. Te ir problēma, ka viena daļa segvārdu, kas parādās "Deltā", neparādās kartotēkā, līdz ar to es pieļauju, ka tikai paši kustības dalībnieki zina, kas šie aģenti bija. Īsi sakot, informācijas bija gana.