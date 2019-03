Pērnā gada izskaņā Latvijas Nacionālā arhīva mājaslapā tika publicēti un sabiedrības apskatei atvērti tā dēvētie čekas maisi jeb LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) dokumenti. Portāls "Delfi" sadarbībā ar žurnālistu Māri Zanderu turpina interviju ciklu "Maisi vaļā" ar pētniekiem par un ap maisos atrodamo.

Par sadarbības fakta ar VDK lietām, pētnieku atklājumiem intervijā stāsta pētniece, juridisko zinātņu doktore Kristīne Jarinovska.

Mēs ļoti lakoniski vienojāmies, ka sarunas tēma būs – 2745. fonds, tomēr jāsāk ar paskaidrojumu, kas tas tāds ir.

Latvijas Valsts arhīvā prokuratūra 2010. gadā nodeva sadarbības fakta ar VDK lietas, kuras ir veidojusi prokuratūra. Tas aptver pietiekami lielu laika periodu, man šķiet, 372 lietas. Šis fonds ir īpašs ar to, ka tas dod iespēju ieskatīties, kas ir tie iemesli, kāpēc sadarbības ar VDK faktu lietas ir skatītas tieši šādi, kāpēc ir tieši šāds iznākums, kāpēc sabiedrībā, iespējams, ir radies iespaids, ka alfabētiskās un statistiskās kartītes un pat ieraksts VDK aģentūras personas lietu un darba lietu reģistrācijas žurnālā faktiski neko daudz nenozīmē, un kāpēc faktiski neko nevar pierādīt...

Šīs lietas ir vēl īpašas ar to, ka atšķirībā no tieslietām – tās atrodas tiesās un pēc dokumentu satura nedaudz atšķiras no uzraudzības lietām – šajās ir arī prokurora izdarītas atzīmes tiesas spriedumos, kaut kādi pieraksti, vīzas uz dokumentiem, pēc kā mēs varam redzēt, kāds ir bijis emocionālais stāvoklis prokuroram, ieraugot tādu vai citu tiesas secinājumu, kāda ir bijusi gatavošanās – tur pat ir uzmetumi tiesu runai...

Jūs jau pieminējāt, ka sabiedrībā ir priekšstats, ka tiesās sadarbības faktu ar VDK tāpat pierādīt nevar – ja pats cilvēks saka, ka viņš neko tādu nav darījis, ar VDK nav sadarbojies, un atnāk agrāk VDK strādājušais un saka, ka neko neatceras, process ir beidzies ar neko. Mans jautājums būs formulēts no akadēmiskā viedokļa nekorekti, bet – kāpēc tā notiek?

Ko vispār likums – sauksim to nosacīti par VDK likumu, jo nosaukums ir ļoti garš un sarežģīts, – piedāvā? Tātad likums paredz iespēju konstatēt sadarbību, nekonstatēt sadarbību, un likums arī paredz iespēju, ka cilvēks pats atzīstas. Ja persona atzīstas, lietu izbeidz – prokurors taisa lēmumu par lietas izbeigšanu, pamatojoties uz 14. panta 14. daļu, raksta, ka persona ir atzinusies, tiek piesaukts vai nu iesniegums, kurā persona savas sadarbības faktu ar VDK apliecina vai nenoliedz, vai arī tiek piesaukts kāds no nopratināšanas protokoliem, kurā parādās, ka persona faktiski ir atzinusi sadarbības faktu.

Ja persona neatzīstas un pastāv uz to, ka sadarbība ar VDK pēc būtības nav notikusi, tad lietu sūta uz tiesu. Un tad ir divi klasiskie, ja tā var teikt, iznākumi. Jāņem vērā, ka dzīve ievieš izmaiņas, piemēram, persona mirst.