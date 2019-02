Pērnā gada izskaņā Latvijas Nacionālā arhīva mājas lapā tika publicēti un sabiedrības apskatei atvērti tā dēvētie čekas maisi jeb LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) dokumenti. Portāls "Delfi" sadarbībā ar žurnālistu Māri Zanderu turpina interviju ciklu "Maisi vaļā" ar pētniekiem par un ap maisos atrodamo.

Par to, ko par pretpadomju darbību PSRS okupētajā Latvijā būs iespējams uzzināt, izpētot VDK datu bāzi "Delta", intervijā stāsta vēsturnieks Jānis Ķeruss.

Ja par "čekas maisiem", ar to saprotot VDK aģentu kartotēku, publiskajā telpā runāts daudz, lai gan nevarētu teikt, ka vienmēr faktoloģiski korekti, tad par "Delta" datu bāzi daudz mazāk. Līdz ar to pirmais jautājums ir vienkāršs: kas tā tāda?

Automātiskās pretizlūkošanas nodrošināšanas sistēmas "Delta" datu bāze ietver sevī, atsaukšos te uz Induli Zālīti, vairāk kā 8000 dažādus ziņojumus. Tas ir tas, kas ir saglabājies no ļoti aptverošas VDK rīcībā esošās informācijas, kuru bija domāts sistematizēt, un uz kuras pamata izveidot ļoti plašu datu bāzi.

Ja es pareizi atceros, tad kopumā varēja būt apmēram trīsdesmit ruļļi ar šo informāciju, un no tiem deviņdesmito gadu sākumā tika atjaunoti, pateicoties Totalitārisma seku dokumentēšanas centram, divi ruļļi. Tātad informācija, kas ir mūsu rīcībā, ir samērā neliela.

Šajā datu bāzē ir informācija, kura uzkrājās VDK jau no septiņdesmitajiem gadiem, un pārsvarā tur ir informācija no septiņdesmitajiem – astoņdesmitajiem gadiem, nedaudz no sešdesmito gadu beigām.

Piemēram, ir informācija par Eduardu Berklavu jau no 1959. gada. Šajā datu bāzē ir no aģentu personīgajām lietām pārņemti ziņojumi, ir arī ziņojumi no citu tā laika padomju republiku vietējām VDK, arī daži no PSRS VDK specdaļām, kā arī ziņojumi par VDK operatīvo darbību, piemēram, ārējo novērošanu, telefonu noklausīšanos, vēstuļu kontroli.

Iejaukšos. Dzirdot tevis teikto, ka no apmēram trīsdesmit ruļļiem palikuši divi, nespeciālistam loģisks ir jautājums – kur palikuši pārējie? Ir jāpaskaidro, lai cilvēki saprot.

Vienkārši vairums ruļļu tika iznīcināti, un šie divi ir tie, ko pēc VDK pārņemšanas tehniski izdevās atjaunot.

Respektīvi, atjaunotās Latvijas speciālistiem izdevās atjaunot informāciju divos, kas arī jau bija speciāli bojāti, bet pārējie ruļļi ir gājuši zudībā neatgriezeniski.

Tā es to saprotu.

Kad vispār VDK vai kompartijas līmenī tika pieņemts lēmums, lietojot mūsdienām saprotamāku valodu, datorizēt šo informāciju?

Ja pareizi atceros, septiņdesmito gadu sākumā.

Tas ir, tika pieņemts lēmums, ka papīra formā uzglabāt informāciju nav pietiekoši, un "process sākās".

Jā. Tur ir ļoti daudz kategoriju – astoņpadsmit tematiskās, un katrai tematiskajai kategorijai ir vēl rīcības kvalifikācijas. Piemēram, ir tematiskā kategorija, kas mani pašu visvairāk interesē, "PSRS pilsoņu apzināti veikta pretpadomju aģitācija un propaganda" – tātad fakti un parādības, kas liecina par padomju pilsoņu apzinātu ideoloģiski kaitīgu rīcību. Un šajā tematiskajā kategorijā ir vairāk nekā simts dažādas rīcības kvalifikācijas, piemēram, "ienaidnieka radio pārraižu atstāstīšana", "masu nekārtību kurināšana" un tā tālāk.

Lai būtu skaidrība – kad saka, ka datu bāzē ir aģentu ziņojumi, tad jāsaprot, kas tie ir – viņus kūrējošo VDK darbinieku pārstāsti, apkopojumi? Vai, citādi formulējot, - cik izlasāmais ir tuvu tam, ko aģents ir stāstījis?

Kā jau teicu, materiāli ir ņemti no aģentu personīgajām lietām. Tātad aģents pastāsta savam kūrētājam, ko viņš ir redzējis, dzirdējis, tas tiek pierakstīts.