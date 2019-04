Jāatgādina, ka mērķis jau ir nevis kādu kaut kā īpaši sodīt, – tas ir vērsts uz to, lai šāds sabiedrības locekļu uzvedības modelis vairs neatkārtotos. Problēma gan ir tā, ka nav notikusi izdarītā nožēlošana morālā līmenī...

Ja cilvēks nojauš, ka var iegūt tiesā spriedumu, ka sadarbības fakts nav pierādāms, kāpēc viņam nepierādāmais būtu jānožēlo? Te nu mēs atkal esam.

Jā, bet es neredzu šādu izvērtējumu – ja ne pašu kartotēkās minēto indivīdu, tad sabiedrības kopumā līmenī. Salīdzinājumam var minēt savulaik Saeimā izveidoto t.s. oligarhu lietas parlamentāro izmeklēšanas komisiju. Un es rosināju – jā, parlaments nevienu nevar notiesāt, bet izteikt nosodījumu taču var.

Tu minēji, ka Juridiskajai komisijai būtu jādomā par pašreizējā modeļa uzlabošanu. Cik vispār Saeimā ir liela izpratne par šo nepieciešamību?

Būs grūti, Māri, būs grūti. Tāpat savulaik nebija viegli pārliecināt deputātus par to, ka VDK dokumenti jādabū ārā no SAB un jānodod arhīvam, ka tie ir jāpublicē. Tas notika ļoti pamazām, ar drupināšanas metodi. Un arī jautājumā par sadarbības fakta pierādīšanas regulējuma izmaiņām nebūs jau tā, ka visi kvēli vēlēsies ķerties klāt. Teiksim, kā ir, – ja koalīcija par to vienosies, tad to izdarīs. Tāpat ir skaidrs, ka līdz šim koalīcijai ir bijušas citas prioritātes – bija zināms nestabilitātes periods, tagad budžets. Tiks ar budžetu galā, tad būs iespējams kaut ko virzīt.

Tad būs 2020. gada budžets.

Nav tik traki, būs zināms laika periods arī citiem jautājumiem.

Nākamais jautājumu loks, par kuru padomāt, – vai nav kas uzlabojams? Labi, stīvēšanās par to, kur VDK dokumentu kopums fiziski atrodas, šķiet, ir atrisināta. Vai Latvijas Nacionālajam arhīvam ir piešķirti līdzekļi pietiekamā apmērā? Vai viss ir skaidrs par to, kādā kārtībā un apmērā VDK dokumenti tiek publicēti?





Par finansējumu. Saeima kopā ar Kultūras un Tieslietu ministriju ir panākusi, ka šogad tam, kas ir noteikts likumā – dokumentu nodošana, digitalizēšana, pieejamība arhīvā, finansiālais nodrošinājums ir. Tur problēmu nevar būt, un arhīvs šobrīd strādā, lai no 1. maija būtu publikācijas internetā. Protams, ne visu dokumentu, jo apjoms ir ļoti liels. Ir ļoti skaidri zināmas summas.