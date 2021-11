Maksas virszemes TV skatītājiem Vidzemē būs jāveic kanālu pārskaņošana

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) turpina televīzijas kanālu pārskaņošanu. Darbi ir ieplānoti otrdien, 30. novembrī, Vidzemē – Valmieras, Cesvaines un Alūksnes TV raidītājos, portāls "Delfi" uzzināja LVRTC.

Skatītāju ērtībai darbi notiks nakts laikā – 30. novembrī no pulksten 1 līdz 6 no rīta. Darbu veikšanas laikā Valmieras, Cesvaines un Alūksnes TV raidītājiem uz laiku tiks apturēta bezmaksas apraidē esošo TV programmu, kā arī daļa maksas apraidē esošo programmu pārraidīšana. No rīta iedzīvotājiem, kuri izmanto maksas virszemes televīzijas pakalpojumus, ir jāveic uztvērēju jeb dekoderu pārskaņošana uz jaunajām uztveramajām frekvencēm savos televizoros. Lai arī jaunākās paaudzes televizoros kanālu pārvietošana notiks automātiski, dekoderu pārskaņošana ieteicama visiem klientiem.

Bezmaksas apraides skatītājiem programmas atjaunosies automātiski. Gadījumā, ja tas nenotiek,LVRTC lūdz arī bezmaksas programmu skatītājus veikt kanālu pārskaņošanu savos uztvērējos.

Katra LVRTC raidītāja apraides zona ir aptuveni 50 kilometru rādiusā ap torni, kurā tas uzstādīts, tomēr apraides lauku ietekmē arī reljefs, kā arī tuvumā esošie fiziskie šķēršļi, tāpēc var būt, ka iedzīvotāji uztver TV signālu ne tikai no tuvākā torņa, bet arī no tālāk esošā torņa.