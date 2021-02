Mākslinieka Vilipsona ģimene gatava taisnību dzīvokļa lietā meklēt arī ECT

Vilipsonu ģimene, gadījumā ja arī apgabaltiesā neizdosies izcīnīt tiesības saglabāt īpašumā iepriekš godīgi iegādātu dzīvokli, sola vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Latvijas Televīzijas raidījumā "Panorāma" atklāja mākslinieka Aivara Vilipsona sieva Indra.

Trešdien, 17. februārī, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzina Vilipsonu iegādāto dzīvokli par noziedzīgi iegūtu un lēma to nodot valstij. Tagad zināms, ka dzīvoklis pirms aptuveni desmit gadiem izkrāpts shēmā, izmantojot viltotu testamentu, bet, nekādiem ierakstiem Zemesgrāmatā par to neliecinot, Vīlipsoni dzīvokli nopirka 2017.gadā. Līdzīgi par noziedzīgi iegūtiem pasludināti vēl citi dzīvokļi, kuru labticīgajiem īpašniekiem tagad draud to atņemšana bez kompensācijas.

"Es personīgi vērsīšos Eiropas Cilvēktiesību tiesā, noteikti. Ja man nervi, veselība un naudas līdzekļi to atļaus, es neapstāšos," žurnālistiem atklāja Indra Vilipsone, "tas ir vienkārši neaptverams ārprāts. Mēs vienkārši nopirkām dzīvokli, pamatojoties uz Zemesgrāmatas datiem, kas ir Latvijas valsts ticamības dati."

Vilipsone pauda arī sašutumu, ka tieslietu ministrs Jānis Bordāns paziņojis, ka likums jāgroza par labu labticīgajiem pircējiem, tikai tagad, pēc pirmās instances sprieduma. Viņa atzīmēja, ka pie Bordāna personīgi vērsusies jau pirms diviem gadiem.

"Es vērsos pie tieslietu ministra tieši par to, ka viņš nāca ar to lozungu politikā pēdējās vēlēšanās, ka viņš būs par taisnību, par lietu sakārtošanu, par cilvēkiem, savas valsts iedzīvotājiem, un es tā labticīgi ticēju," viņa skaidro, "viņš bija pilnīgi informēts par visiem šiem dokumentiem un pauda, ka viņš turēs rūpi un ka nekad šāda lieta nevar notikt." Tikmēr Bordāns neuzskata, ka problēmai pieķēries novēloti.