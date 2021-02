Covid-19 testa rezultāts pozitīvs, slimības laikā nekādu saslimšanas simptomu gan nebija. Arī kontaktpersonas neesot saslimušas. Vēlāk pārbaudot, vai ķermenī ir antivielas, rezultāti uzrādīja, ka to nav – par tādu situāciju portālu "Delfi" informēja kāds lasītājs Raivis. Viņš bija drošs, ka Covid-19 testa rezultāts bija kļūdains. Tiesa, viena no Valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" projektu vadītājām profesore Anda Ķīvīte Urtāne skaidroja, ka antivielas pēc Covid-19 izslimošanas var neizveidoties, jo sevišķi, ja slimošana notikusi vieglā formā. Savukārt bažīties par to, ka testa rezultāts varētu būt maldīts, nevajadzētu, uzsvēra Ķīvīte Urtāne.

Jāpiebilst, ka neviens no portāla "Delfi" uzrunātajiem ekspertiem nekomentēja tieši lasītāja gadījumu, jo eksperti nevar sniegt konkrētu skaidrojumu bez pilnas cilvēka medicīniskās vēstures, un visi Covid-19 saslimšanas gadījumi ir ļoti individuāli. Portāls "Delfi" skaidro, vai testa rezultāti var būt maldīgi, kā arī kad un kādos gadījumos cilvēka ķermenī rodas antivielas pret šo infekciju.

Lasītājs Covid-19 testu veica, jo gatavojās jaunam darbam ārzemēs, taču pirms izlidošanas testa rezultāts ir obligāta prasība. "Tā kā tests ir pozitīvs, nekādas izlidošanas, pat nevar būt," viņš paskaidroja.