'Manā acu priekšā viņš dega, lūdzās pēc palīdzības' – Artis Jaunkļaviņš par Tukumā notikušo

Kas tieši naktī uz piektdienu, 22. aprīli, notika daudzdzīvokļu namā Tukumā, Normunds Kindzulis (29 gadi) nespēja izstāstīt savam draugam Artim Jaunkļaviņam (23). Viņu pulksten četros pamodināja Normunda kliedzieni kāpņutelpā, izmisīgi saucot Arti palīgā. Nepaguvis saģērbties, Artis izskrējis kāpņutelpā, domājot, ka draugu, ar kuru dzīvoja kopā vienā dzīvoklī, kāds sit. "Manā acu priekšā viņš dega, viņš agonijā kliedza, raudāja un lūdzās pēc palīdzības," portālam "Delfi" saka Artis. Viņš ir pārliecināts, ka Normunds apliets ar degšķīdumu un aizdedzināts, proti, cietis uzbrukumā, kurā piepildīti iepriekš vairākkārt izteikti draudi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Artis piekrita intervijai ar "Delfi", ko telefoniski noorganizēja lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība "Mozaīka", jo viņam šobrīd galvenais esot, lai policija atbilstoši un taisnīgi izmeklē šo lietu. "Lai tas, ka kādam kāds policijā pazīstams, nekalpo par pamatu, lai kādu piesegtu vai arī lai kāds nesaņemtu pelnīto sodu," saka Artis Jaunkļaviņš (attēlā no kreisās kopā ar Normundu).

Kā sestdien par Tukumā notikušo ziņoja aģentūra LETA, Valsts policija līdz šim nav guvusi apstiprinājumu tam, ka Tukumā notikušais ugunsgrēks, kurā cieta divi vīrieši, būtu saistīts ar iepriekš viena cietušā iesniegto iesniegumu par viņam izteiktajiem draudiem.

"Nekas labs," Artis atbildēja, jautāts, kāds ir Normunda veselības stāvoklis. Draugs ārstējas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Valsts apdegumu centra reanimācijā, un ir guvis tuvu simt procentiem plašus ķermeņa apdegumus. Cenšoties noslāpēt liesmas un glābt draugu, arī Artis ir cietis un ārstējas tajā pašā ārstniecības iestādē, jo "līdz potītēm ir sadegušas pēdas, vienai pēdai nav ādas, cietis arī vēders, krūtis, abas rokas". Ieraudzījis kāpņutelpā liesmām klāto draugu, viņš skrējis pēc segas, cenšoties apdzēst liesmas. "Degdams un lūgdamies pēc palīdzības, viņš skraidīja pa gaiteni, es nodzēsu seju, drēbes pilnība bija sadegušas. Es neatceros, kā es viņu dabūju līdz vannasistabai, es lēju virsū aukstu ūdeni, bet viņš sadedzis kūpēja," atceras Artis. Kas tieši noticis, Normunds nespējis pastāstīt, jo bijis šoka stāvoklī. Artis zvanījis 112, izsaucis visus dienestus, un neatliekamā medicīniskā palīdzība nogādājusi Normundu slimnīcā. Pirms Arti aizveda uz slimnīcu, viņš policijai sniedzis liecību.

"Policists man uzreiz pajautāja – tā taču ir pašnāvība? Es saku – nē! Tam taču nav nekāda iemesla. Normundam turklāt ir pazudis maks, es domāju, tas ir nozagts, tā nav ne mājās, ne darbā, bet maka vietā viņam somā bija iebāzts degšķīdums, taču šķiltavu nebija – tā bija skaidri redzami inscenēta lieta," saka Artis. Tonakt Normunds bijis ciemos pie draudzenes (Artis precizē iepriekš medijos izskanējušo informāciju, ka viņš atgriezies no nakts maiņas), tāpēc mājās ieradies vēlu. "Delfi" arī sazinājās ar draudzeni, kuru viņš tonakt satika, un viņa teica, ka vēl tajā naktī ar Normundu pārrunājuši, uz kurieni varētu doties ceļojumā vasarā. Arī viņai iepriekš Normunds stāstījis par draudiem.

Kas varēja būt cēlonis noziegumam? Artis stāsta, ka Normundam (viņš strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā kā ārsta palīgs un arī privātfirmā) profesionālajā vidē izvērties konflikts. Kāds cilvēks, kura vārdu Artis zina, sācis draudēt "ar savu tēvu, kuram ir sakari policijā," un kurš arī drīzumā iesaistījies konfliktā. Kad draudu izteicējs uzzinājis, ka Normunds kopā ar puisi īrē dzīvokli, sekojušas arī draudu ziņas ar izteikti rupju, homofobisku saturu, pieprasot aizvākties no Tukuma, un izsakot vardarbības draudus.

"Sākotnējais fakts tika aizmirsts, un koncentrējās tikai uz to, lai mēs abi aizvāktos no Tukuma. Tad mēs vērsāmies policijā, taču policija pateica, ka nav pamata uzskatīt, ka man vai viņam jābaidās par savu dzīvību, un atteicās kaut ko darīt," saka Artis. Kriminālprocess netika uzsākts. Pēc tam sekojis uzbrukums – kāds vīrietis Normundu nogrūdis daudzdzīvokļu mājā, kur viņš dzīvoja, pa kāpnēm. Artis pieļauj, ka tas varētu būt draudētāju draugs. "Mēs aizbraucām uz slimnīcu, uzrakstījām traumu aprakstu, bet mēs policijā vairs nevērsāmies," paskaidro Artis. Viņš arī stāsta, ka uzbrukuma mēģinājums vēl arī noticis ceturtdien ap pulksten 11, kad Normundu kāds vīrietis sagaidīja kāpņutelpā, mēģināja pārmest pāri margām, taču Normunds pagrāba piparu gāzes baloniņu un iepūta sejā. Par šo uzbrukumu puiši policijai neziņoja, uzskatot, ka nav jēgas.

Pirmdien narkozē Artim mediķi ņemšot nost apsējus, kas pielipuši pie ādas. "Morāli man ir šausmīgāk nekā fiziski, šo visu maļot uz riņķi, māsiņas mani sabaroja ar daudz zālēm, bet tad ir vieglāk un nav jādomā par to," atzīst Artis.

Foto: Artis Jaunkļaviņš

Kā ziņoja aģentūra LETA, sestdien Valsts policija (VP) informēja, ka pēc naktī uz piektdienu notikušā ugunsgrēka sākts kriminālprocess par noziedzīgu nodarījumu pret personas veselību. Pašlaik norit izmeklēšana.

"Tiek izmeklētas vairākas notikuma iespējamās versijas un nozīmētas ekspertīzes. Pagaidām par izmeklēšanas gaitu policija nevar sniegt plašākus komentārus," informē VP. Vienlaikus policija noraidīja izskanējušos viedokļus, ka uz cietušo personu rakstītajiem iesniegumiem par draudiem dzīvībai vai veselībai nav reaģēts, un gadījumi netiktu izmeklēti. VP apliecināja, ka 2020.gadā tā saņēmusi iesniegumu par iespējamiem draudiem vienam no cietušajiem. Toreiz pieņemts lēmums nesākt kriminālprocesu.

Kā nesen ziņoja lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienības "Mozaīka" valdes loceklis Kaspars Zālītis, cietušo, Arta Jaunkļaviņa un Normunda Kindzuļa, ātrākai atlabšanai vīriešu tuvinieki vāc ziedojumus. "Nauda jau ir savākta. Es vēlos izteikt milzīgu pateicību no manis, no manas mammas, no ģimenes un no Normunda draugiem šādā brīdī, ka cilvēki spēj palīdzēt gan materiāli, gan spēj atbalstīt ar labām ziņām. Mūsu ģimene novēl viņiem veselību un laimi, mēs ceram, ka Dievs būs lēmis Normundam palikt šajā pasaulē," saka Artis.