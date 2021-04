Mandātu komisija skatīs sūdzību par Feldmana izteikumiem, kas aizskar Bondaru

Četri deputāti no dažādām frakcijām vērsušies ar iesniegumu Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, norādot, ka deputāta Krišjāņa Feldmana (JKP) izteikumi Saeimas sēdē par Mārtiņu Bondaru (AP) ir Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpums.

Komisija šī jautājuma izskatīšanu iekļāvusi trešdienas, 28. aprīļa, sēdes darba kārtībā.

Deputāti Mārtiņš Bondars (AP), Aigars Bikše (AP), Viktors Valainis (ZZS) un Iveta Benhena-Bēkena (KPV LV) iesniegumā raksta, ka vēlas lūgt Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju izvērtēt 13. Saeimas deputāta Krišjāņa Feldmana izteikumus Saeimas sēdes debatēs 2021. gada 15. aprīlī, izskatot 1. priekšlikumu likumprojektam "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā (1018/Lp13).

"Debatējot par priekšlikumu, deputāts Feldmans apšaubīja Latvijas Republikas Saeimas līdzekļu izcelsmi, apgalvojot: "(...) pie Bondara, kurš dzīvo no neizprotamas izcelsmes līdzekļiem, starp citu (...)". Saeimas deputātu ētikas kodeksa 7. pants noteic, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus; deputāts balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju. Minētā kodeksa 16. pants noteic, ka deputāts ir pieklājīgs pret Saeimas, citu valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem un ikvienu sabiedrības locekli," teikts iesniegumā.

Deputāti pauž uzskatu, ka šis deputāta Feldmana apgalvojums pārkāpj norādītās Saeimas deputātu ētikas kodeksa normas.

"Šāda klaja vēršanās un Saeimas tēla diskreditēšana ir absolūti nepieņemama, jo īpaši, ņemot vērā, ka tāpat kā Mārtiņam Bondaram, arī Krišjānim Feldmanam algu maksā no LR Saeimas budžeta. Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām komisiju izskatīt deputāta Krišjāņa Feldmana rīcību kādā no tuvākajām sēdēm un sniegt tās vērtējumu," rakstīts iesniegumā.