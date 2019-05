Maratona laikā Rīgā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi

Saistībā ar nedēļas nogalē notiekošajiem "Tet" Rīgas maratona un "Rimi" bērnu dienas pasākumiem vairākās Rīgas ielās tiks būtiski ierobežota satiksme, tostarp slēgta 11. novembra krastmala, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Jau no piektdienas pulksten 20 līdz pirmdienas pulksten 6 slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Tostarp no piektdienas pulksten 8 līdz pirmdienas pulksten 6 tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalas abās pusēs, 30 metru garā posmā pie Miesnieku ielas.

Kā arī jau no piektdienas pulksten 10 līdz pirmdienas pulksten 6 aizliegts apstāties un stāvēt Doma laukumā, un no piektdienas pulksten 20 līdz pirmdienas pulksten 6 aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai un Kaļķu ielā.

Savukārt sestdien no pulksten 9.30 līdz pulksten 11 slēgs transportlīdzekļu satiksmi "Ģimeņu skrējiena" laikā, kurš notiks pa sekojošu maršrutu: 11. novembra krastmala – Eksporta iela – Muitas iela – Citadeles iela – Krišjāņa Valdemāra iela – Vanšu tilts – apgriešanās pretī Ķīpsalas ielai – Vanšu tilts – Krišjāņa Valdemāra iela – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris – Brīvības iela – Brīvības pieminekļa laukums – Kaļķu iela – 11. novembra krastmala.

Svētdien no pulksten 7.30 līdz pulksten 17 slēgs transportlīdzekļu satiksmi (sabiedriskā transporta satiksmi no pulksten 8) sekojošā maratona skrējiena maršrutā: 11. novembra krastmala – Eksporta iela – Elizabetes iela – Krišjāņa Valdemāra iela – Vanšu tilts – nobrauktuve no Vanšu tilta – Ķīpsalas iela – Enkura iela – Ogļu iela – Balasta dambis – Matrožu iela – Zvejnieku iela – Ķīpsalas iela – Krišjāņa Valdemāra iela – Slokas iela – Krišjāņa Valdemāra iela – Vanšu tilts – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris – Brīvības iela – Stabu iela –Brīvības iela – Kaļķu iela – Akmens tilts – Kuģu iela – AB dambis –Mūkusalas iela – Kārļa Ulmaņa gatve – Salu tilts – viadukts no Krasta ielas – Krasta iela – 11. novembra krastmala – Eksporta iela – Hanzas iela – Skanstes iela – Zirņu iela – Vesetas iela – Mālpils iela – Grostonas iela – Arēna Rīga – Grostonas iela – Mālpils iela – Vesetas iela – Zirņu iela – Skanstes iela – Hanzas iela – Pulkveža Brieža iela – Elizabetes iela – Krišjāņa Valdemāra iela – Vanšu tilts – nobrauktuve no Vanšu tilta – Ķīpsalas iela – Enkura iela – Ogļu iela – Balasta dambis – Matrožu iela – Zvejnieku iela – Ķīpsalas iela – Krišjāņa Valdemāra iela – Slokas iela – Krišjāņa Valdemāra iela – Vanšu tilts – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris – Brīvības iela – Stabu iela – Brīvības iela – Kaļķu iela – 11. novembra krastmala.

Nepieciešamības gadījumā tiks organizēta divvirzienu transportlīdzekļu satiksme - no piektdienas pulksten 20 līdz pirmdienas pulksten 6 Doma laukumā un Pils ielā, svētdien no pulksten 8.30 līdz pulksten 16.30 Skanstes ielā, posmā no Hanzas ielas līdz Zirņu ielai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai un Eksporta ielā, posmā no Rīgas pasažieru ostas līdz Hanzas ielai, kravas transportlīdzekļu un tūristu autobusu izbraukšanai no ostas teritorijas un iebraukšanai tajā.

Tāpat no piektdienas pulksten 20 līdz pirmdienas pulksten 6 tiks slēgta 11. novembra krastmalā kuģu piestātne Nr. 17.

Pasākumu laikā sestdien no pulksten 9.30 līdz pulksten 18 un svētdien no pulksten 7.30 līdz pulksten 17 tiks aizliegta velosipēdu, velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksme.

Rīgas dome atgādina, ka maratona maršrutos tiks izvietotas drošības barjeras.

SIA "Rīga satiksme" norāda, ka naktī uz svētdienu, kad norisinās Muzeju nakts pasākumi, A. Deglava pārvads tiks slēgts satiksmei no pulksten. 0.30. Līdz ar to sabiedriskā transporta maršruti Muzeju nakts papildreisos pēc pulksten 0.30 kursēs pa apvedceļu.

22. maršruta trolejbuss virzienā uz Centrālo staciju brauks pa maršrutu līdz A. Deglava ielai, tālāk pa A. Deglava ielu, Nīcgales ielu, Dzelzavas ielu, Vaidavas ielu, Ieriķu ielu, J. Zemitāna tiltu, A. Čaka ielu un tālāk pa maršrutu.

Virzienā uz Pļavniekiem tas brauks pa maršrutu līdz Avotu ielai, tālāk pa Avotu ielu, J. Asara ielu, Pērnavas ielu, A. Čaka ielu, J. Zemitāna tiltu, Dzelzavas ielu, Nīcgales ielu, A. Deglava ielu un tālāk pa maršrutu.

3. maršruta autobuss virzienā uz Daugavgrīvu brauks pa maršrutu līdz A. Deglava ielai, tālāk pa A. Deglava ielu, Nīcgales ielu, Dzelzavas ielu, Vaidavas ielu, Ieriķu ielu, J. Zemitāna tiltu, A. Čaka ielu, Pērnavas ielu un tālāk pa maršrutu.

Virzienā uz Pļavniekiem tas brauks pa maršrutu līdz Pērnavas ielai, tālāk pa Pērnavas ielu, A. Čaka ielu, J. Zemitāna tiltu, Dzelzavas ielu, Nīcgales ielu, A. Deglava ielu un tālāk pa maršrutu.

50. maršruta autobuss virzienā uz Abrenes ielu brauks pa maršrutu līdz Sesku ielai, tālāk pa Sesku ielu, Vietalvas ielu, Matīsa ielu, Avotu ielu un tālāk pa maršrutu.

Virzienā uz TEC-2 tas brauks pa maršrutu līdz Avotu iela, tālāk pa Avotu ielu, Matīsa ielu, Vietalvas ielu, Piedrujas ielu, Pildas ielu, Nīcgales ielu, Sesku ielu un tālāk pa maršrutu.

51. maršruta autobuss virzienā uz Abrenes ielu brauc pa maršrutu līdz A. Deglava ielai, tālāk pa A. Deglava ielu, Nīcgales ielu, Vietalvas ielu, Matīsa ielu, Valmieras ielu un tālāk pa maršrutu.

Virzienā uz Ulbroku tas brauc pa maršrutu līdz Valmieras ielai, tālāk pa Valmieras ielu, Matīsa ielu, Vietalvas ielu, Piedrujas ielu, Pildas ielu, Nīcgales ielu, A. Deglava ielu un tālāk pa maršrutu.

Zaķis norāda, ka naktīs no 17. uz 18. maiju un no 18. uz 19. maiju N6 nakts autobusa maršruts kursēs pa apvedceļu. Virzienā uz Pļavniekiem tas brauks pa maršrutu līdz Avotu ielai, tālāk pa Avotu ielu, Matīsa ielu, Vietalvas ielu, Piedrujas ielu, Pildas ielu, Nīcgales ielu, A. Deglava ielu un tālāk pa maršrutu. Bet virzienā no Pļavniekiem brauc pa maršrutu līdz A. Deglava ielai, tālāk pa A. Deglava ielu, Nīcgales ielu, Vietalvas ielu, Matīsa ielu, Avotu ielu un tālāk pa maršrutu.

Neskaidrību gadījumos iedzīvotāji aicināti zvanīt Satiksmes vadības centram pa bezmaksas informatīvo telefona numuru 80003600, kā arī sekot līdzi sabiedriskā transporta satiksmes izmaiņām.