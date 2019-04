Marta vidējā gaisa temperatūra Latvijā bijusi +2,4 grādi virs mēneša normas

Marta vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +2,2oC, kas ir 2,4oC virs mēneša normas, kļūstot par 7. siltāko marta mēnesi novērojumu vēsturē (kopš 1924. gada) un 4. siltāko līdz šim 21. gadsimtā, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Mēneša minimālā gaisa temperatūra -14,1oC tika novērota 2. martā Zosēnos, bet maksimālā gaisa temperatūra +14,4oC – 30. martā Bauskā un Rīgā. Kopumā martā tika pārspēti trīs diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi.

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā martā bija 49,5 mm, kas ir 24% virs mēneša normas (39,9 mm), kļūstot par 3. mitrāko martu līdz šim 21. gadsimtā un 10. mitrāko novērojumu vēsturē (kopš 1924. gada). Visvairāk nokrišņu bija Siguldā – 90,6 mm, bet vismazāk nokrišņu – Dobelē un Piedrujā (27,1 mm). Vidēji Latvijā martā bija 15 diennaktis ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Vismazāk šādu diennakšu bija Rēzeknē – 10 diennaktis, bet visvairāk Lielpečos un Priekuļos – 20.

Marts bija pirmais mēnesis kopš pērnā aprīļa, kura nokrišņu daudzums pārsniedz normu. Līdz ar to noslēdzās viens no garākajiem secīgu mēnešu periodiem ar nokrišņu daudzumu zem normas novērojumu vēsturē (kopš 1924. gada). No pagājušā gada maija līdz šī gada februārim 10 secīgus mēnešus nokrišņu daudzums bija zem normas.

Kopējais saules spīdēšanas ilgums martā vidēji Latvijā bija 115 stundas. Visvairāk saule spīdēja Alūksnē – 131 stunda, bet vismazāk – Liepājā (98 stundas). Savukārt mēneša summārā radiācija bija no 197,8 MJ/m2Liepājā līdz 256,0 MJ/m2 Daugavpilī.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā martā bija 81% – no 75% Daugavpilī līdz 85% Kolkā, Liepājā un Ventspilī.

Visstiprākās vēja brāzmas (27,7 m/s) tika novērotas 8. martā Ventspilī.

Visbiezākā sniega sega (31 cm) novērota 4. martā Alūksnē.



Avots: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs