Masveida vakcinācija pret Covid-19: Kariņš bažīgs par plāna ieviešanas tempiem

Otrdien, 9. martā, Ministru kabineta (MK) un Krīzes vadības padomes kopsēdes laikā, uzklausot Vakcinācijas projekta biroja ziņojumu par plānoto vakcinācijas stratēģiju liela mēroga vakcinācijas centros un provizorisko vakcīnu pieejamību, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pauda bažas, ka to plānotajā apjomā izdosies īstenot jau aprīlī, dodot Veselības ministrijai (VM) uzdevumu turpmāk katrā MK sēdē atskaitīties par masu vakcinācijas procesa plānošanas progresu.

Otrdienas sēdē Vakcinācijas projekta biroja pārstāvji prezentēja plānus, kādā veidā tiktu nodrošināta masu vakcinācijas fāze, kas sāktos aprīlī, kad tiktu saņemts lielāks vakcīnu apjoms nekā martā.

Kā uzsvēra Kariņš, viņaprāt, ir svarīgi izveidot vakcinācijas centrus pat tad, ja vakcīnas pret Covid-19 vēl nebūs saņemtas. "Kaut vai centri stāv tukši, bet nedod dievs, ka pienāks vakcīnas, un tikai tad sāksim domāt, kā tikt galā," savas bažas pauda premjers. Viņš uzsvēra, ka centriem būtu jābūt gataviem uz 1. aprīli.

Savas bažas par iespējām masveida vakcināciju uzsākt aprīlī pauda arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), norādot, ka prezentēta tika detalizēti izstrādāta komunikācijas un informēšanas kampaņa, bet vājāk izstrādāta tieši masveida vakcinācijas gaitas koordinācija.

Kā sēdē pauda Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis, Vakcinācijas projekta birojs sadarbojas ar pašvaldībām un komunikācija notiek, tādā veidā cenšoties kliedēt bažas.

Prezentējot plānus, Vakcinācijas projekta biroja procesa koordinators Edgars Labsvīrs atklāja, ka Rīgā plānots iekārtot 14 liela mēroga vakcinācijas pret Covid-19 centrus sporta, kultūras un izglītības iestādēs.

Plānots, ka divi lielie centri atradīsies Rīgas Nacionālajā sporta manēžā, kuras platība ir 1800 kvadrātmetri un Rīgas Vācu ģimnāzijā, kuras platība ir 1200 kvadrātmetri. Savukārt mazākus vakcinācijas centrus plānots izveidot Rīgas 49. vidusskolā, Teikas vidusskolā, VEF Kultūras pilī, 19. vidusskolā, 89. vidusskolā, Puškina licejā, 31. vidusskolā, 88. vidusskolā, Zolitūdes ģimnāzijā, Klasiskajā ģimnāzijā, Iļģuciema vidusskolā un 47. vidusskolā, liecina Vakcinācijas projekta biroja prezentācija.

Runājot par skolām, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) pauda savas bažas, ka maijs un jūnijs ir skolēnu eksāmenu laiks, tāpēc skolu iesaiste masveida vakcinācijas procesa norisē būtu atsevišķi jāizvērtē, jo tas varētu radīt sarežģījumus eksāmenu rīkošanā vidusskolu beidzējiem. Uz to Vakcinācijas projekta biroja vadītāja Eva Juhņēviča norādīja, ka jautājums par skolu iesaisti tiks izskatīts pēc nepieciešamības.

Kā skaidroja Vakcinācijas projekta biroja pārstāvji, masu vakcinācijas fāzē plānots sasniegt apjomu 40 500 vakcinācijas nedēļā lielajās pilsētās – Liepājā, Ventspilī, Jūrmalā, Cēsīs, Valmierā, Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī un Rēzeknē. Tāpat tiktu iesaistītas arī vēl astoņas mazākas pilsētas, kurās plānotā kapacitāte būtu 8 000 vakcinācijas nedēļā.

Labsvīrs arī skaidroja, ka šī procesa nodrošināšanai nepieciešams arī piesaistīt ap 1750 personāla vienību jeb 700 ārstniecības personas un 1050 atbalsta personas. Tāpat viņš norādīja, ka tikai neliela daļa no ārstniecības personām būs ārsti, bet vairākums ārsta palīgi, māsas un citi. Pie šī personāla piesaistes jautājuma veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) piebilda, ka jāuzmanās, lai, piesaistot māsas no slimnīcām, netiktu ietekmēts to cilvēku darbs, pārvirzot resursus uz lielajiem vakcinācijas centriem, tāpēc šeit būs jāievēro samērība.

Tāpat Pavļuts komentēja, ka vienošanās ar iesaistītajām pusēm notiks, kad un kuriem centriem jābūt atvērtiem un gataviem uzsākt vakcinēšanu: ar piesaistītu personālu un nodrošinātu infrastruktūru.

Ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 15 633 Covid-19 testi, reģistrēti 472 jauni saslimšanas gadījumi, bet seši inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.